Ce a discutat ministra Oana Țoiu, la Munchen, cu comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa despre apărarea în regiunea Mării Negre

Ministra Afacerilor Externe spune că a avut „intervenţia principală” la o sesiune de lucru din cadrul Conferinţei de Securitate de la Munchen și a discutat cu Alexus Grynkewich, comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa.

„La Conferinţa de Securitate de la Munchen am deschis lucrările sesiunii de lucru „Implicaţiile războiului cu sisteme autonome, inclusiv drone” împreună cu Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi Comandantul forţelor americane din Europa. Sesiunea de lucru în care am avut intervenţia principală a reunit 35 de decidenţi şi experţi în domeniul securităţii din spaţiul transatlantic, inclusiv preşedintele Anduril Industries Chris Brose”, a anunțat Oana Țoiu sâmbătă seară, pe pagina ei de Facebook.

În cadrul discuțiilor, ministra de Externe spune că s-au menţionat „rezultatele de stimulare a industriei de apărare transatlantice cu ocazia NATO Industry Forum pe care l-am găzduit în Bucureşti anul trecut, nevoia de coordonare diplomatică sporita pe Flancul Estic, oportunităţile pentru industria de apărare românească şi a aliaţilor şi importanţa inovaţiei tehnologice şi a scurtării ciclurilor de inovare”.

„Am subliniat necesitatea utilizării finanțării UE pentru nevoile de apărare NATO. Cu acest prilej am discutat cu generalul Grynkewich despre determinarea NATO pentru descurajarea și apărarea în regiunea Mării Negre în cadrul oferit de misiunea NATO Santinela Estului/ Eastern Sentry, lansată în vederea contracarării încălcărilor spațiului aerian aliat”, a mai transmis Oana Țoiu.