Ce a făcut Dragoș Pătraru după ce a văzut investigația despre abuzurile sexuale ale celui mai influent „maestru spiritual” din România. „Mai sunt câteva zile”

Personaj binecunoscut în mediile credințelor spirituale, pe care foarte mulți oameni de bună credință le practică, Dragoș Ovidiu Argeșanu are zeci de mii de adepți. Siteul de investigații Snoop a publicat mărturiile a 7 femei.

Vreme de șase luni, două jurnaliste de la Snoop, Ioana Moldoveanu și Ada Constanda au investigat practicile din „Cultul îngerilor” lui Dragoș Ovidiu Argeșanu și dedesubturile financiare. Ele au fost incognito la „lecțiile” maestului spiritual. În urma publicării investigației, poliția a comunicat că s-a autosesizat și că a început să facă cercetări.

După ce a citit și a văzut investigația, jurnalistul Dragoș Pătraru i-a dedicat un moment în emisiunea sa. „Nu prea se discută pe televiziuni, pe maninstream despre aceste cazuri”, a remarcat realizatorul. „Așa că permiteți-mi mie, aici, să le mulțumesc în numele vostru acestor femei care nu se lasă. Care luptă, care și-au asumat misiunea asta pe care statul român o refuză. Și cum cu mulțumiri nu se poate trăi, eu am și donat astăzi către redacția Snoop”, a spus Pătraru.

„Mai sunt câteva zile până când, dacă doriți să sprijini investigații Snoop, în doar un minut, puteți completa formularul 230, pentru a redirecționa până la 3,5% din impozitul pe venit către Snoop”, a spus redacția de investigații.

Aceeași redacție a realizat investigațiile despre banii cheltuiți de către PNL pentru panourile de promovare a cărții „oșteanului Ciucă”, atunci când generalul Nicolae Ciucă era președinte al liberalilor.

Tot Snoop a publicat cazul studentelor care au depus mărturie în privința abuzurilor sexuale ale profesorului Alfred Bulai de la SNSPA. Bulai a negat ferm orice abuz. Procurorii au deschis dosar de cercetare penală.

Poți susține redacția independentă de investigații Snoop aici, prin redirecționarea a 3,5% din venit.