Primele informații din ancheta morții actriței Hayden Panettiere la 36 de ani. Anunțul poliției despre „crimă sau circumstanțe suspecte”

După ce au răspuns la un apel la 911, echipajele de urgență au constatat decesul actriței Hayden Panettiere, într-un complex de apartamente din Greenville, Carolina de Sud.

Anchetă preliminară privind moartea lui Hayden Panettiere, actrița cunoscută pentru rolurile ei din serialele de televiziune „Nashville” și „Heroes”, nu a relevat dovezi de „crimă sau circumstanțe suspecte”, a transmis luni Departamentul de Poliție din Greenville, Carolina de Sud, într-un comunicat de presă.

Panettiere avea 36 de ani când a murit, duminică, în Greenville.

Comunicatul poliției precizează că ancheta continuă, dar a dezvăluit faptul că o cunoștință a lui Hayden Panettiere a sunat la 911 duminică, puțin înainte de ora locală 14:00. Când polițiștii și echipajele de urgență au sosit la Judson Mill Lofts, un complex de apartamente situat la vest de centrul orașului Greenville, au găsit o femeie în stare de inconștiență, care nu răspundea la stimuli, scrie The New York Times.

Echipajele de salvare au încercat să o resusciteze pe femeie, care a fost identificată ulterior ca fiind Panettiere, dar decesul acesteia a fost constatat la fața locului.

Poliția nu a dezvăluit identitatea persoanei care a sunat la 911.

Hayden Panettiere a apărut pentru prima dată pe ecran încă de când era mică, jucând într-o reclamă la vârsta de 11 luni. Rolul care i-a adus faima a venit în 2000, când ea a interpretat-o pe fiica unui antrenor în filmul „Remember the Titans”, cu Denzel Washington în rolul principal.

A continuat să se bucure de succes în două seriale de televiziune: în rolul unei majorete de liceu, cu darul supranatural de a-și regenera părțile corpului, în „Heroes” (din 2006 până în 2010) și în rolul unei vedete muzicale în ascensiune în „Nashville” (difuzat între 2012 și 2018).

Hayden Panettiere a apărut, de asemenea, în două continuări ale filmelor de groază din seria „Scream”.

Nu era un secret faptul că Panettiere se confruntase cu probleme de sănătate mintală și cu abuzul de droguri și alcool. Ea a declarat pentru The New York Times, în 2023, că, la un moment dat în viața ei, se trezea regulat tremurând. Când nu consuma alcool, a spus ea, lua opioide în speranța de a nu mai bea.

Panettiere a mai spus că a suferit de dismorfie corporală ca urmare a mediatizării invazive din presa de scandal pe vremea când era adolescentă.