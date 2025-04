Ce a răspuns Crin Antonescu atunci când a fost întrebat de România TV despre chiria din Monaco: „Nu am locuit nicio secundă acolo. Nu știu de unde aveți informația, nu e problema mea”

Candidatul PSD-PNL-UDMR a respins marți seara scenariul avansat de postul România TV în timpul dezbaterii electorale de la TVR potrivit cărora ar fi locuit în Monaco, iar chiria i-ar fi fost plătită de „grupul de la Monaco”.

„Întrebarea mea directă vizează momentul în care ați locuit cu chirie la Monaco, puteți să ne precizați dacă vreunul dintre membrii celebri ai grupului de la Monaco v-au finanțat această chirie sau ați plătit-o din sume personale și dacă este o coincidență că în apropierea apartamentului în care ați locuit, locuiau mai mulți membri de la Nordis”, a fost întrebarea adresată de jurnalista Andreea Crețulescu.

Antonescu a negat aceste informații.

„Răspunsul scurt este că niciodată, dar niciodată, nicio zi, nicio oră, nicio secundă nu am locuit cu chirie sau altfel în Monaco. Am trecut prin Monaoca ca turist, de vreo 2-3 ori prin viața mea, cred că nu am înnoptat, nu știu de unde aveți informația, nu e o problema mea, aș putea spune că regret că nu am locuit în Monaco. N-am vai! Locuit nicio secundă în Monte Carlo. Nu am locuit nici în Franța. Am locuit și locuiesc cu chiria în România, am locuit cu soția mea, cu chirie în Bruxelles, Belgia, inima Europei”, a răspuns Crin Antonescu.

Ce este „grupul de la Monaco”

„Grupul de la Monaco” este denumirea generică dată de presă mai multor oameni de afaceri și politicieni, printre care Dragoș Dobrescu, Rareș Mănescu (fost primar PNL al sectorului 6), Puiu Popoviciu, Adriean Videanu, Sorin Blejnar (fost șef al ANAF), Elan Schwartzenberg sau Cristian Burci.