Medic, avocat, inginer, profesor – sunt meserii pe care părinții le înțeleg și în care au încredere. Știu ce presupun și care este drumul până acolo. Dar ce se întâmplă când un adolescent anunță că vrea să devină gamer profesionist, influencer sau trader și este convins că va face bani mulți înainte de 25 de ani? Prima reacție a părinților este adesea să-i spună că nu se poate trăi din așa ceva. Numai că respingerea categorică nu-l va ajuta să-și privească visul mai realist. Un consilier în carieră care lucrează cu adolescenți a povestit, într-un interviu acordat Totul Despre Mame, cum a ghidat trei tineri cu aspirații neobișnuite să-și descopere singuri limitele și alternativele. Toți trei au renunțat, în cele din urmă, la planurile inițiale și au ales alte drumuri.

Alexandru Radu este consilier în carieră la Future Minds și a observat că, de multe ori, tinerii cu care interacționează au planuri complet nerealiste de viitor. El nu le spune că visează prostii și nici nu încearcă să-i convingă să renunțe, pentru că la 17-18 ani aceste strategii rareori funcționează. În schimb, îi ajută să descopere singuri dacă pasiunile lor chiar pot deveni profesii. George este unul dintre tinerii ghidați de Radu încă din perioada liceului. Când părinții l-au dus la consiliere, avea 17 ani și era elev în clasa a XI-a la matematică-informatică, la unul dintre cele mai bune licee din orașul lui. Avea rezultate foarte bune la școală, iar părinții erau pregătiți să-l susțină financiar să studieze în străinătate. Numai că George avea alte planuri. Își dorea să devină gamer profesionist, iar jocul lui preferat era League of Legends.

Ce s-a întâmplat cu George când le-a spus părinților că vrea să se facă gamer profesionist?

Alexandru Radu: La fel ca o mulțime de adolescenți, George se juca mult online, League of Legends (LOL) fiind favoritul său. Ceea ce, în mod absolut firesc pentru el, făcea să-și dorească o carieră de gamer. Din păcate pentru el, se pare că performanțele la LOL nu-l recomandau chiar în a ajunge la nivelul lui Odoamne (Andrei „Odoamne” Pascu, cel mai titrat jucător român de LOL), așa că George era un pic descumpănit în ceea ce privește viitorul său. După cum ne putem lesne imagina, părinții nu erau deloc încântați de gândurile lui, mai ales că era un elev cu rezultate foarte bune la matematică și la informatică.

Procesul prin care am trecut cu George l-a ajutat să înțeleagă că industria de gaming presupune mult mai multe roluri în afară de cel de gamer și să realizeze că, dacă interesul său pentru jocuri va rămâne la același nivel și în viitor, își poate construi o carieră în această direcție. A decis să studieze Computer Science în Țările de Jos (Olanda), urmând ca, după finalizarea studiilor, să intre în industria de gaming.

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