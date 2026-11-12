Ce a spus Vladimir Putin despre Ucraina, în timpul întrevederii de la Moscova cu delegația americană

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că și-ar dori ca pacea în Ucraina să fie permanentă, în timpul întrevederii de joi de la Kremlin cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, relatează publicația rusă Kommersant.

„Ne-ar plăcea, de asemenea, ce aceasta să fie o pace eternă”, a declarat Vladimir Putin.

În ceea ce privește problema teritorială, el a subliniat că „oamenii care locuiesc acolo sunt mai importanți pentru noi”. El a mai spus, totodată, că granițele de stat ale Rusiei sunt incontestabile.

Stadiul negocierilor

Întâlnirea de la Kremlin are loc a doua zi după încheierea ultimei runde de discuții trilaterale dintre Rusia, SUA și Ucraina, desfășurată la Abu Dhabi.

Negociatorii ruși și ucraineni au indicat unele progrese în urma celor două zile de negocieri de pace de la Abu Dhabi, care s-au încheiat miercuri, însă mediatorii americani spun că există o lipsă de încredere între părțile beligerante și că au rămas divergențe cu privire la anumite chestiuni, printre care și cea teritorială. Zelenski a respins posibilitatea unui schimb de teritorii pentru a opri războiul.

Discuțiile au continuat astăzi la Moscova unde Vladimir Putin i-a primit la Kremlin pe emisarii americani. Potrivit lui Kushner, după vizita la Moscova, delegația americană intenționează să se deplaseze la Kiev.

O nouă propunere de misiune umanitară

Vladimir Putin a mai propus, la întâlnirea de la Kremlin, organizarea unei operațiuni umanitare în Kosteantînivka, după modelul misiunii desfășurate anterior în Oleşki, potrivit Kommersant.

Armistiţiul de la Oleșki, de la finalul lui octombrie, a permis evacuarea unor locuitori din oraşul aflat sub controlul armatei ruse, situat la aproximativ 10 kilometri sud-est de Herson, şi care se confrunta cu penurii grave de alimente şi medicamente din cauza luptelor.

Situat în regiunea Donbas, Kosteantînivka se află, de asemenea, sub controlul forțelor ruse.

„Ca parte a liniei strategice de apărare a Ucrainei, se consideră că în Donbas există o localitate numită Kosteantînivka, unde se află încă aproximativ 400-500 de civili. Să procedăm la fel cum am făcut în Oleşki: să invităm reprezentanți ai presei străine, inclusiv ai presei americane. Vom încredința această sarcină persoanelor care se ocupă de drepturile omului de ambele părți, precum și avocatului pentru drepturile omului”, le-a transmis Putin emisarilor americani.

Rusia a anunțat capturarea localității Kosteantînivka pe 3 iulie. Vladimir Putin a estimat că partea rusă deține controlul deplin asupra orașului și poate garanta siguranța echipei umanitare. Înainte de începerea lucrărilor, zona înconjurătoare va trebui curățată de mine. Președintele a declarat că aceste măsuri vor dura aproximativ cinci zile.

Armistițiul din Oleşki, din regiunea Herson, s-a încheiat în seara zilei de 1 noiembrie. Armistițiul localizat a durat aproape șase zile și a devenit cel mai lung acord de încetare a focului de la izbucnirea ostilităților în februarie 2022. Nici Ucraina, nici Rusia nu au semnalat vreo încălcare a armistițiului.