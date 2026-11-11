„Realitatea în acest moment”. Anunțul principalului mediator american după noua rundă de negocieri între Rusia și Ucraina. Mesajul care a atras un singur zâmbet în delegația Kievului

Negociatorii ruși și ucraineni au indicat unele progrese în urma celor două zile de negocieri de pace de la Abu Dhabi, care s-au încheiat miercuri, însă mediatorii americani spun că există o lipsă de încredere între părțile beligerante și că au rămas divergențe cu privire la anumite chestiuni, printre care și cea teritorială, informează Reuters.

În cadrul primelor lor negocieri de pace din ultimele nouă luni, Kievul și Moscova au convenit asupra unei eliberări masive a prizonierilor de război, dar nu au existat prea multe alte anunțuri concrete în urma întâlnirilor mediate de negciatorii Washingtonului.

Emisarul special al SUA, Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, a declarat că mediatorii fac apel la interesele fiecărei părți pentru a pune capăt celui mai mare conflict din Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial și că este convins că vor putea găsi o cale către pace.

În ciuda optimismului afișat public de Trump, nu s-au înregistrat semne de compromisuri majore cu privire la problemele principale, după mai bine de patru ani și jumătate de război după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

În contextul în care negocierile privind teritoriile au ajuns într-un impas – Ucraina a respins cererile președintelui rus Vladimir Putin de a ceda întreaga regiune estică a Donbasului în schimbul păcii –, mediatorii americani au încercat să orienteze negocierile către garanțiile de securitate postbelice și reconstrucție.

„Realitatea este că, în acest moment, nu există încredere între părți, iar acest lucru era de așteptat după un conflict de acest gen”, a declarat Kushner, adăugând că discuțiile din capitala Emiratelor Arabe Unite au abordat chestiuni teritoriale și că acestea vor fi cele mai dificil de rezolvat.

„În unele domenii vedem posibilități de compromis, în altele trebuie să purtăm mai multe discuții, dar cred că acesta a fost un pas foarte bun”, a adăugat el.

Kushner a mai spus că el și colegul său, emisarul special al SUA Steve Witkoff, se vor deplasa joi la Moscova pentru discuții cu Vladimir Putin, în cadrul cărora vor ridica problema extinderii negocierilor pentru a include partenerii europeni, care, potrivit lui, trebuie să fie prezenți la masa negocierilor.

El a afirmat că arhitectura de securitate din Europa ar putea constitui baza unui acord, dar nu a oferit însă detalii.

Pe măsură ce administrația Trump și-a redus sprijinul direct acordat Ucrainei, Europa a devenit principalul furnizor de sprijin financiar și militar al acesteia.

După întâlnirile de joi de la Moscova, Kushner și Witkoff vor pleca pentru a purta discuții și cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unei vizite în Irlanda.

Mesaj pentru europeni

Tot miercuri, Jared Kushner i-a încurajat, de la Abu Dhabi, pe partenerii europeni ai Ucrainei să aleagă cât mai curând o persoană care să îi reprezinte la masa negocierilor cu Rusia, dacă Kremlinul va accepta până la urmă să includă Europa în vreun fel.

„Dacă Europa ar identifica o persoană care să vorbească în numele ei, aceasta ar fi un succes mai mare decât să îi facă pe ruși să îi includă în negocieri”, a spus Kushner într-o conferință de presă la finalul rundei de contacte trilaterale, desfășurată marți și miercuri în capitala Emiratelor Arabe Unite.

La conferința de presă, Kushner era însoțit de echipa de negociere ucraineană. Unul dintre membrii acesteia, șeful biroului prezidențial al Ucrainei, Kirilo Budanov, a dat din cap în mod repetat în semn de aprobare a cuvintelor rostite de Kushner, notează agențiile EFE și Agerpres.

Un alt negociator ucrainean, diplomatului Serhii Kisliția, a reacționat la comentariul lui Kushner schițând un zâmbet.

Consilierii pentru securitate națională ai guvernelor din Germania, Regatul Unit, Franța și Italia au fost prezenți la Abu Dhabi alături de emisari ai Consiliului European și ai Comisiei Europene, precum și de reprezentanți ai NATO.

Reprezentanții europeni nu au participat la discuțiile trilaterale ca urmare a deciziei Rusiei, deși s-au întâlnit separat cu delegația ucraineană și cu emisarii americanii.

Ucraina a cerut întotdeauna să i se permită să participe la negocieri împreună cu partenerii săi europeni, deși în prezent se teme că Rusia va reuși să minimalizeze în conversațiile de pace importanța războiului și să pună pe masă împărțirea continentului în sfere de influență pentru marile puteri în detrimentul țărilor mai puțin relevante.

Atacurile continuă

Fiecare parte a afirmat că cealaltă a lansat atacuri în timpul nopții de marți spre miercuri, în ciuda faptului că negocierile de pace sunt în derulare.

Rusia a lovit șase stații electrice mari din centrul Ucrainei, au declarat oficialii, iar un atac asupra unei piețe aglomerate din regiunea Odesa a provocat moartea a trei persoane, a afirmat guvernatorul regional. O persoană a fost ucisă într-un atac cu drone ucrainene în regiunea rusă Belgorod, au anunțat autoritățile locale.

Negociatorul ucrainean David Arakhamia a declarat că discuțiile de la Abu Dhabi au fost dificile, delegația Rusiei sosind cu „directive stricte”, dar că acestea au oferit un „impuls pozitiv” în vederea găsirii unei soluții înainte de sfârșitul anului. El nu a oferit detalii.

Arakhamia a afirmat că viitoarele discuții ar trebui să fie multilaterale, nu trilaterale, și ar trebui să includă oficiali europeni. Deși oficialii europeni și reprezentanții NATO s-au întâlnit cu emisarii SUA și ai Ucrainei la Abu Dhabi, delegația Rusiei a refuzat să se întâlnească cu aceștia.

Negociatorul-șef al Rusiei, Vladimir Medinski, a declarat că s-a ajuns la o înțelegere cu privire la unele aspecte, dar s-a arătat rezervat în ceea ce privește perspectivele ca țările europene să se alăture discuțiilor.

El a afirmat într-o conferință de presă că nu este clar ce ar putea discuta Moscova cu Uniunea Europeană, deoarece aceasta nu a prezentat nicio propunere nouă. Cu toate acestea, agenția de știri de stat rusă TASS a citat o sursă de la Kremlin care a afirmat că Putin este deschis la contacte cu UE.

Nu a existat niciun semn public care să indice că Putin ar fi dispus să renunțe la cererea ca Ucraina să predea toate teritoriile din regiunea Donbas pe care le mai deține înainte ca un acord de pace să poată fi încheiat.

Negocierile de la Abu Dhabi: Versiuni diferite anunțate de șefii delegațiilor Ucrainei și Rusiei după încheierea discuțiilor

Linia frontului, statică

Forțele ruse controlează aproximativ o cincime din teritoriul Ucrainei, o mare parte fiind capturată înainte de invazia din 2022, iar avansul lor pe câmpul de luptă a încetinit în acest an.

În condițiile în care linia frontului este în mare parte statică, Moscova a bombardat intens orașele și obiectivele energetice ucrainene, în timp ce Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești și a altor infrastructuri.

Oficialii ruși solicită din ce în ce mai insistent ca, înainte de a aborda aspectele specifice ale războiului, să se ajungă la un acord amplu privind arhitectura de securitate europeană.

Înainte de invazia pe scară largă din februarie 2022, Rusia a cerut retragerea forțelor NATO din țările care au aderat la alianță după 1997, cerere pe care alianța a respins-o.

Trump a spus săptămâna trecută că războiul este pe punctul de a fi soluționat printr-un „acord mare și frumos” care ar putea include garanții de securitate pentru Europa. El a prezis frecvent progrese decisive care nu s-au concretizat.

Trump a intensificat presiunea asupra Kievului pentru a ajunge la un acord care să pună capăt războiului, sub amenințarea că, în caz contrar, se va confrunta cu „ceva foarte grav”.

Noua inițiativă americană de pace i-a determinat pe oficialii europeni să facă presiuni pentru a obține un loc la negocieri.

Oficialii europeni susțin că discuțiile mai ample privind securitatea ar trebui să aibă loc numai după un armistițiu, iar Rusiei nu ar trebui să i se permită să influențeze aranjamentele de securitate ale Europei sau să fie recompensată pentru declanșarea războiului.