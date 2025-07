Ce alimente s-au scumpit cel mai mult din cauza încălzirii globale. Un amplu studiu oferă câteva răspunsuri din toate zonele lumii

Peste tot în lume s-au scumpit foarte mult alimentele în ultimii ani, iar asta s-a întâmplat și din cauza încălzirii globale și a fenomenelor meteo extreme ce au afectat multe tipuri de recolte. Cafeaua, ceapa, salata, orezul, cartofii, cacaua și varza se numără printre alimentele care s-au scumpit cel mai mult în ultimii ani.

Un studiu publicat în revista Environmental Research Letters analizează efectul evenimentelor climatice extreme (secete, valuri de căldură, precipitații abundente) asupra prețurilor alimentelor în perioada 2022–2024, oferind 15 exemple din întreaga lume, scrie The Guardian.

Studiul leagă creșterile bruște ale prețurilor la cartofi în Marea Britanie, la varză în Coreea de Sud, la ceapă în India și la cacao în Ghana – de fenomene meteorologice extreme care după 2020 s-au manifestat mai mult ca niciodată.

Studiul arată că a crescut de patru ori prețul salatei în Australia și tot de patru ori mai scumpă este cacaua din Ghana. Cu 50% a crescut prețul uleiului de măsline din Spania și Italia, iar tipul de cafea robusta din Vietnam și-a dublat prețul.

Culturile a căror producție este concentrată geografic într-o zonă restrânsă sunt foarte vulnerabile la schimbările climatice. Spre exemplu, Spania furnizează 40% din producția mondială de ulei de măsline. După seceta severă din sudul Europei din 2022–2023, prețul uleiului a crescut cu 50% într-un singur an în întreaga Uniune Europeană.

Astfel de scumpiri nu afectează doar securitatea alimentară și sănătatea la nivel local, ci au și efecte secundare în întreaga lume.

Temperaturile fără precedent din luna februarie 2024, după seceta din finalul lui 2023 și începutul lui 2024 în Ghana și Coasta de Fildeș – de unde provine 60% din producția mondială de cacao – au dus la o creștere globală a prețului la cacao cu 300%.

Ceapa și cartofii și-au dublar prețul în India, iar orezul s-a scumpit cu 50% în Japonia.

Studiul are titlul „Climate extremes, food price spikes, and their wider societal risks”

Sursa foto: Dreamstime.com