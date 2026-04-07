Ce alte posturi de televiziune deține familia Păcuraru, în afara de Realitatea Plus

Deţinătoarea licenţei audiovizuale pentru Realitatea Plus este societatea PHG MEDIA-INVEST SRL, al cărei asociat unic este Daniela Madi Păcuraru, soția omului de afaceri Maricel Păcuraru, potrivit documentelor publicate pe site-ul CNA.

PHG Media-Invest deține licențele pentru Realitatea Plus, Realitatea Star și Realitatea Sportivă. Cele din urmă sunt televiziuni cu profil monden, respectiv sportiv.

Realitatea Plus a obținut licența de la CNA în ianuarie 2013, dar postul a început să emită efectiv din 2015. Din 1 noiembrie 2019, televiziunea a preluat structura și emisia fostului post Realitatea TV, căreia i s-a retras licență după ce societatea Realitatea Media a intrat în faliment.

Potrivit legislației, dacă deținătorii licenței vor vrea și acum să mute structura și emisia postului Realitatea Plus au nevoie de aprobarea CNA. În 2019, CNA a aprobat în unanimite ca Realitatea Plus să preia emisia Realitatea TV.

Realitatea Plus rămâne fără licență

CNA a dispus marți retragerea licenței televiziunii Realitatea Plus pentru neplata amenzilor. Realitatea Plus nu a plătit 28 de amenzi din 2024 care totalizează 605.000 de lei.

Decizia a fost luată cu unanimitate de voturi de către cei prezenți la ședință. Georgică Severin şi Lucian Dindirică, membi CNA, s-au retras din ședință înainte de vot.

Postul trebuie să îşi înceteze emisia după ce primeşte informarea de la CNA. Conform site-ului Realitatea.net, emisia va continua online.

Anca Alexandrescu, moderatoarea emisiunii din primetime de la Realitatea Plus, a anunțat că televiziunea va ataca în instanță decizia CNA.