Jimmy Carter, al 39-lea preşedinte al SUA, a murit la vârsta de 100 de ani

Jimmy Carter, cultivatorul de arahide care a câştigat preşedinţia SUA în urma scandalului Watergate şi a războiului din Vietnam, care a îndurat o înfrângere umilitoare după un mandat tumultuos şi apoi şi-a redefinit cariera după Casa Albă ca un negociator global pentru pace, a murit, anunţă duminică agenția de știri Associated Press, preluată de News.ro. Avea 100 de ani şi declarase anul acesta că îşi doreşte să mai trăiască cât să o poată vota pe Kamala Harris la alegerile din 5 noiembrie, ceea ce s-a şi întâmplat.

Cel mai longeviv preşedinte american a murit duminică, la mai mult de un an după ce intrase în îngrijire paliativă la domiciliu, în casa sa din orăşelul Plains, Georgia, unde el şi soţia sa, Rosalynn, care a murit la 96 de ani în noiembrie 2023, şi-au petrecut cea mai mare parte a vieţii, a anunţat Centrul Carter.

„Fondatorul nostru, fostul preşedinte american Jimmy Carter, a decedat în această după-amiază în Plains, Georgia”, a anunţat simplu Centrul pe platforma X.

