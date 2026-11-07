Ce au găsit anchetatorii în mașina atacatorului din Cracovia. Noi detalii despre bărbatul care a deschis focul în centrul orașului

Bărbatul care a comis atacul din Piața Centrală sin Cracovia a folosit „arme militare”, iar în mașina sa au fost găsite mai multe arme și muniție, afirmă Poliția locală, citată de BBC.

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„În mașina sa au fost găsite arme și muniție. A folosit arme de tip militar”, a declarat Katarzyna Cislo, o purtătoare de cuvânt a Poliției.

Conform Poliției, bărbatul purta o „ținută de tip militar”, iar informațiile de până acum arată că el a acționat singur.

Autoritățile l-au identificat pe suspect ca fiind un cetățean polonez, potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului de Interne al țării. „Bărbatul nu avea asupra sa documente de identitate. Poliția a reușit să-i stabilească identitatea în urma activităților operative”, a transmis poliția, potrivit Reuters.

La acest moment, atacatorul, care a fost împușcat de polițiști, fiind rănit, se află în custodia Poliției.

Anchetatorii spun că oamenii legii au început să primească sesizări în jurul orei locale 15.00 că o persoană aflată într-un autoturism trăgea la întâmplare, dintr-o mașină, asupra oamenilor care intrau în piață.

În urma atacului, 6 persoane au murit, iar alte 15 au fost rănite.

Prima țintă a bărbatului a fost un tramvai, asupra căruia atacatorul a deschis focul, tot din mașină, în Piața Sfinților, la scurtă distanță de Piața Centrală a orașului. Nu au existat victime.