Ce au în comun Ryan Reynolds, David Popovici și Horia Tecău când vorbesc despre succes la Impact SEE

Ce au în comun Ryan Reynolds, David Popovici și Horia Tecău? Toți trei au fost invitați la IMPACT SEE, unul dintre cele mai mari evenimente de business și tehnologie din Europa de Sud-Est, prezentat de Mastercard, care a adus timp de două zile la București lideri, antreprenori, experți și speakeri internaționali. Iar dincolo de faptul că au ajuns foarte buni în domenii complet diferite, Reynolds, Popovici și Tecău au vorbit despre partea performanței care se vede mai puțin: greșelile, presiunea, momentele în care nu știi ce urmează și întrebarea despre ce faci după ce ai ajuns acolo unde ți-ai propus.

Aproape 3.000 de participanți și aproximativ 200 de speakeri au trecut pe 29 și 30 septembrie prin Romexpo Exhibition Center și Face Convention Center, la cea de-a treia ediție IMPACT organizată la București. Au fost trei scene principale și opt direcții tematice, cu discuții despre AI, business, investiții,

cultură, știință și sport. În practică, asta a însemnat că puteai trece în aceeași zi de la o discuție despre viitorul economiei europene la una despre dopamină, Formula 1 sau performanță sportivă.

Ryan Reynolds: trebuie să fii dispus să fii prost la ceva înainte să devii bun

Fotografii via Impact SEE

Ryan Reynolds a fost probabil omul pe care cei mai mulți participanți l-ar fi recunoscut fără să-i citească ecusonul. Este actorul din spatele lui Deadpool, dar în ultimii ani și-a construit în paralel o carieră serioasă de antreprenor. A fondat compania de marketing Maximum Effort și s-a implicat în businessuri precum Aviation Gin și Mint Mobile, două companii vândute ulterior în tranzacții de sute de milioane, respectiv peste un miliard de dolari.

La București a urcat pe scenă alături de Andreea Esca, în prima sa apariție oficială în România, pentru o discuție care a plecat de la creativitate și a ajuns repede la business. Reynolds a vorbit despre felul în care umorul și viteza de reacție la ce se întâmplă în cultura populară au devenit parte din modul în care își construiește brandurile.

Una dintre cele mai interesante întrebări a fost, însă, mult mai simplă: când știi că o idee este suficient de bună? Reynolds a răspuns vorbind tocmai despre tentația de a face totul perfect:

„Nu poți gestiona perfecțiunea. Perfecțiunea este o boală care, cred eu, îi afectează în acest moment pe aproape toți cei din societate. Trebuie să fii dispus să nu fii bun la ceva pentru a ajunge, în timp, să fii bun. Chiar cred asta. Le spun mereu și copiilor mei: faceți greșeli. Greșelile sunt fertilizator. Nu contează că ai greșit în viață. Contează ce faci mai departe cu acele greșeli”, a spus Ryan Reynolds.

E un răspuns care sună aproape prea simplu pentru un eveniment în care se vorbește atât de mult despre AI, investiții, leadership și viitorul businessului, dar a fost și una dintre ideile care s-au regăsit, în forme diferite, în multe dintre discuțiile de la IMPACT SEE: performanța nu vine cu garanția că toate deciziile vor fi bune.

David Popovici: cum îți regăsești motivația după un mare succes

Fotografii via Impact SEE

În cazul lui David Popovici, performanța este mult mai ușor de măsurat. La 22 de ani, înotătorul român este campion olimpic și mondial, iar la Jocurile Olimpice de la Paris a câștigat aurul la 200 de metri liber și bronzul la 100 de metri liber.

La IMPACT SEE a urcat pe scenă alături de Raluca Negulescu-Balaci, director executiv UiPath Foundation, într-o conversație despre excelență, oportunități și generația următoare de lideri. Popovici a vorbit despre disciplina și angajamentul necesare performanței, dar și despre redescoperirea bucuriei de a înota după câștigarea aurului olimpic.

Discuția a ajuns și la ce se întâmplă după succes. După ce și-a îndeplinit unul dintre cele mai mari obiective ale carierei și a câștigat aurul olimpic, Popovici a povestit că a trebuit să redescopere bucuria de a înota. Este cealaltă față a performanței despre care s-a vorbit la IMPACT SEE: uneori provocarea nu este să ajungi în vârf, ci să găsești un motiv să continui după ce ai ajuns acolo.

Horia Tecău: nu știu ce urmează, știu ce pot face acum

Fotografii via Impact SEE

Horia Tecău știe și el cum arată performanța măsurată în trofee. A câștigat Wimbledon și US Open la dublu, Turneul Campionilor și o medalie olimpică de argint pentru România. După retragerea din tenisul profesionist, a rămas aproape de sport, dar lucrează acum și ca antrenor și dezvoltă proiecte în care experiența acumulată pe teren este folosită inclusiv în lucrul cu copiii.

La IMPACT SEE, Tecău a fost unul dintre invitații panelului „The Dopamine Economy: Leadership, Technology and the Battle for Human Attention”, alături de Anna Lembke, profesor de psihiatrie la Stanford și autoarea „Dopamine Nation”, Ömer Tetik, CEO Banca Transilvania, și Cosmin Vladimirescu, General Manager Mastercard România și Croația.

Noi l-am întrebat cum se pregătește pentru un viitor pe care nu-l poate anticipa. Răspunsul lui a venit direct din experiența sportului de performanță:

„În perioada asta folosesc toată experiența mea din sport, care m-a învățat că nu știu niciodată ce urmează să se întâmple. Știu doar ce pot face acum.”

Pentru Tecău, IMPACT SEE are valoare și pentru ce se întâmplă după ce oamenii coboară de pe scenă. Ne-a povestit că participă uneori la o discuție de jumătate de oră, după care conversația cu ceilalți invitați mai continuă câteva ore, tocmai pentru că fiecare încearcă să vadă cum poate aplica în propriul domeniu lucrurile pe care le-a auzit.

De la dopamină la AI și educație

Cele trei povești despre performanță au fost doar o parte dintr-un eveniment în care oameni din domenii foarte diferite au ajuns să vorbească despre probleme care se intersectează mai mult decât pare.

Anna Lembke, profesor de psihiatrie la Stanford și unul dintre cei mai cunoscuți specialiști în adicție și mecanismele recompensei, a vorbit despre ce se întâmplă cu creierul nostru într-o lume în care telefonul ne poate oferi aproape permanent o nouă recompensă. Mesajul ei a fost contraintuitiv pentru o industrie construită în mare parte în jurul eliminării oricărui inconvenient: avem nevoie să reînvățăm să așteptăm și să introducem deliberat dificultatea în viețile noastre.

Georgi Nenov, creatorul The Superhuman Podcast, a ajuns la IMPACT SEE după peste 500 de conversații cu oameni din domenii diferite și după ce a trecut el însuși de cealaltă parte a microfonului, ca antreprenor într-un startup AI. Una dintre concluziile lui este că ar trebui să renunțăm la obsesia pentru o singură formulă a succesului. Unele idei funcționează, altele mor, dar inclusiv acestea din urmă fac loc unor proiecte mai bune

În cele două zile de IMPACT SEE, aproape 3.000 de participanți au putut să-i asculte pe aceeași scenă pe oameni care, în mod normal, nu apar în aceeași conversație: actori și antreprenori precum Ryan Reynolds, campioni precum David Popovici și Horia Tecău, cercetători, oameni din tehnologie și lideri de business.

Dincolo de domeniile foarte diferite, multe dintre discuții au ajuns la aceleași întrebări: cum treci peste un eșec, ce faci după ce ai obținut rezultatul pentru care ai muncit ani întregi și cum mergi mai departe când nu știi ce urmează. Reynolds, Popovici și Tecău au răspuns fiecare din propria experiență, iar faptul că astfel de experiențe ajung să fie discutate în același loc este, până la urmă, unul dintre lucrurile pentru care aproape 3000 de oameni au venit anul acesta la IMPACT SEE.

Articol susținut de Impact SEE