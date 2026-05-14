Ce au mâncat Trump și Xi Jinping la cina organizată de Beijing. Bucătarii chinezi au încercat să-i facă pe plac liderului SUA

Bucătarii chinezi au încercat să satisfacă preferințele culinare ale lui Trump, la cina cu Xi Jinping de la Beijing. FOTO: Mark Schiefelbein / AP / Profimedia

Meniul de joi, din timpul vizitei lui Donald Trump la Beijing, a inclus o combinație de preparate chinezești și internaționale, scrie New York Times.

Coastele de vită crocante, rața la cuptor și o prăjitură tiramisu au fost pe masă la dineul oficial organizat de președintele Xi Jinping în onoarea președintelui Donald Trump la Beijing, bucătarii chinezi încercând să satisfacă preferințele culinare ale președintelui SUA, dar folosind totodată ingrediente și tehnici tradiționale de preparare.

Cei doi, însoțiți de alți oficiali, au cinat după întâlnirea bilaterală cu miză mare din capitala Chinei.

Printre specialitățile capitalei chineze se numără rața Pekin și zha jiang mian, un preparat cu tăiței de grâu acoperiți cu pastă de soia. Însă Trump, scrie New York Times, preferă să mănânce mâncăruri tradiționale pentru SUA, precum burgeri, fripturi bine făcute, cartofi prăjiți și salate Caesar.

Meniul de joi a inclus prin urmare o combinație de preparate chinezești și internaționale: homar în supă de roșii, legume de sezon fierte, somon gătit lent în sos de muștar și chiflă cu carne de porc prăjită la tigaie. La desert au fost servite tiramisu, fructe și înghețată.

Bucătarii din Beijing nu și-au asumat prea multe riscuri nici în timpul primei vizite prezidențiale a lui Trump în China, în 2017. Meniul de atunci a inclus supă de fructe de mare, pui kung pao și friptură de vită înăbușită cu sos de roșii – o versiune rafinată a mesei sale preferate, friptură cu ketchup.

Și alți lideri mondiali au ținut cont de preferințele lui Trump.

În octombrie, în timpul unei vizite la Tokyo, președintele a luat masa alături de prim-ministrul japonez Sanae Takaichi, mâncând carne de vită americană și orez, un gest de bunăvoință care a încălcat practica diplomatică obișnuită a Japoniei de a folosi ingrediente locale.

Cu câteva luni înainte, Japonia încheiase un acord comercial cu Statele Unite care prevedea o creștere a importurilor de orez american.

În timpul aceleiași călătorii în Asia, lui Trump i s-a servit friptură de vită cu ketchup și o salată, precum și sandvișuri preparate cu carne de vită Angus din SUA.

Cu câteva luni înainte de a călători în China în 2017, Trump l-a găzduit pe Xi la reședința sa de la Mar-a-Lago, unde bucătarii au pregătit salată Caesar, limbă de mare Dover prăjită la tigaie și friptură de vită New York strip maturată.

Președintele Barack Obama a avut parte de un meniu similar, compus din friptură de vită și pește la cuptor, în timpul vizitei sale de stat la Beijing în 2017, dar prima doamnă, Michelle Obama, a fost lăudată pe rețelele sociale chineze pentru alegerea sa de a mânca supă picantă la un restaurant cu hot pot din Chengdu.

În 2011, Joe Biden, pe atunci vicepreședinte, a mâncat zhajiangmian la un restaurant din Beijing, evitând însă specialitatea restaurantului, ficatul prăjit.

În timpul vizitelor efectuate în China pe durata mandatului lui Biden, membrii cabinetului său s-au aventurat, de asemenea, să guste din diversitatea bucătăriei chinezești.

Secretarul de stat Antony Blinken a luat masa într-un restaurant din Shanghai specializat în găluște cu supă, cunoscute sub numele de xiao long bao.

Secretara Trezoreriei, Janet Yellen, a mers în provincia Yunnan unde a mâncat niște ciuperci care ar putea fi ușor toxice și ar putea provoca halucinații dacă nu sunt gătite corespunzător.