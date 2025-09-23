Ce au spus liderii mondiali în domeniile lor la Impact Bucharest 2025

Impact Bucharest a adunat peste 200 de speakeri celebri în România, dar și pe plan mondial, care și-au împărtășit secretele succesului celor 1500 de participanți din Capitală.

Impact Bucharest este versiunea românească a Impact CEE, o serie de conferințe din Polonia care îmbină, conform organizatorului Sławomir Sierakowski, lumea din business cu cea din psihologie, artă, dar și mediul academic sau presă, totul cu scopul a-i împinge pe oameni să iasă din tipare în felul lor de a gândi, de a scrie, de a organiza lucrurile.

Și așa a fost și la București zilele astea, la cea de-a doua ediție Impact din România. Timp de două zile, la Face Convention Center, ai avut pe aceeași scenă CEOs și senior executives de la companii precum Mastercard, BCR, eMAG, Netopia, Banca Transilvania, BRD și Uber alături de personalități din sport, precum Simona Halep sau Horia Tecău, dar și autoare și speakere profesioniste, precum Erin Meyer, Stephanie Sword-Williams și, nu în ultimul rând, Michelle Obama, fosta primă doamnă.

Momentul cel mai așteptat a fost evident cel din urmă, cu care s-a și încheiat conferința: discuția dintre Michelle Obama și Beatrice Cornacchia (Mastercard). Sala s-a umplut până la refuz, cu filtre sporite de securitate și o coadă formată înainte de acces. Dincolo de aplauze, mesajul a fost ancorat în responsabilitate și bun-simț: „Unul dintre cele mai importante lucruri în leadership este atât experiența, cât și expunerea, dar și bunul simț. Nu este vorba doar despre a face bani. Dacă nu îi pregătim pe copii să devină oameni buni și onești atunci greșim undeva.”

A deschis cu autoironie („Mulțumesc eu că m-ați chemat… e prima dată când sunt aici și am văzut… hotelul”) și a închis cu îndemnul pragmatic: „Ridică-te și treci la treabă! Pur și simplu ridică-te și treci la treabă!” Dar discursul ei inspirațional nu a fost singurul marcant de acolo, așa că ți-am făcut o selecție cu câteva care m-au impresionat.

Erin Meyer și de ce important să ieșim din bulă

Dimineața zilei întâi a fost marcată de Erin Meyer (INSEAD), autoarea „The Culture Map” și coautoare „No Rules Rules”, cu o prezentare despre cum construiești organizații care știu să se reinventeze. Folosind exemplul Netflix, Meyer a arătat cum libertatea, folosită cu responsabilitate, accelerează inovarea, apoi a coborât în concret într-un exercițiu cu publicul despre cine rămâne într-o echipă: nu e suficientă competența, contează atitudinea și colaborarea. Linia roșie a abordării sale: „când interacționezi cu altă cultură, observă mai mult, ascultă mai mult, vorbește mai puțin”.

Și-n discuția pe care am avut-o cu ea după aceea mi-a explicat destul de clar cât de important este să ieșim din bula noastră, dacă vrem să vedem schimbări pozitive în tot ceea ce facem: „Trebuie să ciulești urechile și să afli ce fac alte companii, lucruri la care nimeni din firma ta nu s-a gândit vreodată. Trebuie să citești cărți, să asculți discursuri, Să vezi ce fac oamenii în partea cealaltă a globului.”

Lecții de la Simona Halep și Horia Tecău care se aplică în business

N-aș fi zis că sportul poate da lecții de business până n-am auzit-o pe Simona Halep în dialog cu Sergiu Mircea (Banca Transilvania). Halep, dublă campioană de Grand Slam și fost lider WTA, a revenit la ideea care i-a definit cariera: disciplina și luciditatea din meciurile mari. Când amintește de Wimbledon 2019, meciul „cel mai bun” al ei, subliniază stabilitatea emoțională și absența stresului; iar motto-ul care i-a inspirat publicul rămâne: „Din înfrângeri înveți mai mult. Eșecul nu este permanent. Dacă nu renunți, ai mereu o altă șansă.” Panelul a fost una dintre punțile cele mai evidente între mentalitatea unui sportiv de performanță și management la nivel înalt.

Pe altă scenă, Horia Tecău, campion la dublu la Wimbledon și US Open, a vorbit despre educația de acasă („dacă vrei să faci ceva, fă 100%”), despre felul în care jocul de dublu te obligă la comunicare și încredere, și despre revelația de la Wimbledon: întâi construiești obiceiuri, apoi vin rezultatele. Când l-am rugat să-și rezume experiența la Impact într-un cuvânt mi-a spus simplu: o forță – o forță creativă de acțiune.”

Cât de etici sunt roboții AI care vor decide viitorul nostru, de la UiPath la premierul Albaniei

Schimbăm registrul, dar nu și tema generală: cultură organizațională, brand personal și curaj de a-ți cere locul la masă. Stefanie Sword-Williams, autoarea „F*ck Being Humble”, cea care învață oamenii și companiile din jurul lumii să fie mai asumate, a moderat un panel tech despre „Shaping Tomorrow’s Digital World”, apoi a ținut keynote-ul omonim. Mesajul ei a fost direct: „ieși din bula ta”, caută idei în afara industriei tale, observă ce fac alții în lume, cere și oferă feedback. „E o plăcere să fii aici într-o comunitate de oameni care fac, nu doar vorbesc”, a spus, notând energia „incredibilă” din sală.

În aceeași discuție pe tech, Ionuț Sas, SVP Finance la UiPath, a explicat tranziția de la robotic process automation la „agentic automation”: agenți virtuali care preiau rutina, lăsând profesioniștilor să analizeze situațiile și să ia decizia. A ridicat, totodată, o temă fierbinte pentru viitorul administrației publice: ce se întâmplă când împingi AI-ul până la capăt în achiziții publice?

Discuția n-a plecat doar din teorie, ci s-a legat de o altă conferință de la Impact, ținută de Edi Rama, premierul Albaniei, care a anunțat o „ministră” virtuală, Diella, care va superviza licitațiile, o mișcare pe care el o prezintă ca antidot la corupție și care a iscat dezbateri serioase despre etică, transparență și controlul uman.

Politicienii români prezenți pe scene

De partea administrației locale, Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a lansat mesajul că Bucureștiul e „deschis pentru business” și că, în 10 ani, „va fi între primele 5 capitale europene” Un mesaj util de rostit pe aceeași scenă cu economiști, bancheri și CEO din tech care pot decide investiții de viitor.

În aceeași logică de mix, Claudia Țapardel (fost europarlamentar, fondatoare Women in Transport & Tourism) a vorbit despre „switch-ul” de la cariera pentru sine la bucuria de a crea contexte pentru succesul altora și a cerut mai multă colaborare public-privat și lideri „foarte bine pregătiți și, mai ales, cu empatie”.

Acesta a fost laitmotivul conferinței, de la educație și AI la sport: performanța pe termen lung cere echipe, nu eroi solitari, iar echipele se construiesc cu reguli clare, feedback și încredere.

În culise, organizatorul Sławomir Sierakowski mi-a tradus filozofia formatului: de la cine pentru 30 de „global thinkers” (Francis Fukuyama, Timothy Snyder etc.), la sesiuni în care „20 dintre cele mai mari nume” pot dezbate liber și pot „găsi moduri noi de cooperare”. „Putem fi bine organizați și, în același timp, știm să improvizăm într-un mod productiv, care să aducă impact”, a spus el, cu o autoironie devenită motto intern când l-a întrebat pe Snyder ce greșeli a făcut la conferințele Impact, ca să le remedieze: „Dacă n-ați face greșeli, ar veni nemții și v-ar lua conferința.” Lecția cu care ar vrea el să plecăm cu toții după aceste două zile e una chiar paradoxală între atâția lideri obsedați de accelerare, economică sau tehnologică: „Trebuie să fii mai lent”. Practic sugerează că trebuie să ne luăm timpul necesar pentru dialog autentic și idei care nu se epuizează după doar două zile de discuții.

Privit în ansamblu, Impact Bucharest a funcționat ca o hartă a conversațiilor care vor conta în lunile următoare: cultura organizațională înaintea instrumentelor, disciplina mentală înaintea talentului, etica și controlul uman înaintea fascinației pentru AI, empatia și colaborarea înaintea jocului de orgolii, iar în centru acel „bun-simț” invocat de Michelle Obama, pe care trebuie să-l avem înainte de orice strategie. N-a fost un „trade show” cu slide-uri, ci o masă mare, uneori gălăgioasă, unde politicieni, CEO, profesori, sportivi și artiști au stat alături, au discutat și au construit punți între domeniile lor.