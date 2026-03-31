Ce au stabilit autoritățile în cazul fetițelor din Târnăveni găsite după mai bine de 24 de ore. Urmează o anchetă socială

Două fetițe de 4 și 5 ani, găsite în pădure după ce au dispărut de acasă.

Polițiștii din Târnăveni au sesizat Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Mureș pentru efectuarea de verificări în cazul celor două fetițe din Târnăveni, Rebeca și Melisa, cu vârste de 4 și 5 ani, găsite de un pădurar după mai bine de 24 de ore de la semnalarea dispariției lor.

„Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Târnăveni au sesizat Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului, pentru efectuarea de verificări specifice, potrivit competențelor. De asemenea, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care cele două minore au ajuns în acea zonă, în vederea luării măsurilor care se impun”, a anunțat, marți, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Mureș, într-un comunicat de presă, citat de Agerpres.

„Nu se impune separarea copiilor de familie”

„Am efectuat o evaluare inițială. Ele fac parte din familii distincte, doar că locuiesc într-o curte comună. Au fost externate din spital, neprezentând cauze medicale complicate”, a precizat purtătorul de cuvânt al Protecției Copilului Mureș, Doru Constantin, citat de Europa FM.

În această etapă, fetele rămân în familiile lor.

„La acest moment nu se impune separarea copiilor de familie. Presupun că a fost vorba de o neglijență. Colaborăm cu autoritatea publică locală, care ne va trimite propuneri. Urmează o anchetă socială”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Protecției Copilului Mureș.

Găsite de un pădurar la 4 km de localitate

Cele două fetițe date dispărute din Târnăveni, duminică, au fost găsite în viață de un pădurar, Aurel Frandeș, de la Ocolul Silvic Luduș, într-o zonă împădurită, la aproximativ 4 kilometri de localitate, în zona satului Dâmbău, după ce s-au rătăcit și au petrecut noaptea în frig.

Pentru găsirea celor două fetițe au fost emise patru mesaje RO-Alert, au fost mobilizate efective suplimentare formate din polițiști, pompieri, jandarmi, salvamontiști și voluntari din comunitatea locală, iar în cadrul operațiunilor a fost folosit un elicopter, ATV-uri, vehicule șenilate, drone și câini de urmă.