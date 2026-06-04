Ce avere are premierul desemnat, Eugen Tomac

Europarlamentarul Eugen Tomac, pe care președintele Nicușor Dan l-a desemnat premier, joi seară, nu are trecută în declarația de avere nicio locuință în România, dar deține două proprietăți în Belgia. În campania electorală, Tomac și-a împrumutat partidul, PMP, cu jumătate de milion de lei.

Cea mai recentă declarație de avere a lui Tomac este depusă în iunie 2024.

Europarlamentar la al doilea mandat și consilier onorific pentru relația cu românii de pretutindeni al lui Nicușor Dan, Eugen Tomac, 45 de ani, deţine două terenuri intravilane, în localitatea 23 August din judeţul Constanţa (1.300 m2), respectiv lângă Cheile Bicazului, în satul Bârnadu din Neamţ (3.886 m2).

Împreună cu soția sa, Diana Postică, Eugen Tomac deține două locuințe și în Belgia: un apartament cumpărat în Bruxelles (95 m2) în 2021 și o casă în Charleroi (353 m2), achiziţionată în 2023. El are trecute în declarația de avere și două maşini: un Audi Q5 din 2016 şi o Dacia Sandero din 2020.

De asemenea, premierul desemnat are și aproximativ 130.000 de euro, contribuţii la fonduri de investiţii sau depozite bancare, în mai multe conturi în bănci, dar şi criptomonede de aproximativ 25.000 de dolari. El are datorii de 50.000 de euro la două persoane fizice, respectiv credite de aproape 300.000 de euro, contractate la două bănci în anii 2021 și 2023.

El și-a împrumutat partidul, PMP, cu 500.000 de lei în campania electorală din 2024. Eugen Tomac conduce PMP, partid care a fost fondat de Traian Băsescu și care nu are parlamentari la acest moment. În alegerile din decembrie 2024, PMP a candidat alături de Forța Dreptei, dar lista comună a înregistrat mult sub pragul electoral de 5%.

În declarația de avere din 2024, depusă pentru anul fiscal anterior, Tomac a declarat venituri anuale de 93.863 de euro din salariul de europarlamentar.