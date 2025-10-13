Ce bani au primit sinistrații din Suceava și Neamț pentru casele asigurate cu 50 sau 130 de lei pe an împotriva inundațiilor

Peste 100 de familii din județele Suceava și Neamț care și-au văzut locuințele averiate în urma inundațiilor din luna iulie au primit până acum peste 3,7 milioane de lei, echivalentul a 750.000 de euro, din partea asiguratorilor. Cele mai multe despăgubiri au fost alocate în orașul Broșteni, care a fost și cel mai afectat. Aici au fost înregistrate cele mai multe dosare de despăgubiri – mai multe decât în toate celelalte orașe la un loc, arată datele transmise HotNews.ro de PAID România, societatea care plătește aceste despăgubiri.

Asigurarea locuințelor împotriva inundațiilor, cutremurelor și alunecărilor de teren (asigurarea PAD) este obligatorie conform Legii 260/2008.

Costul anual este de 130 de lei pentru clădirile construite din materiale durabile și 50 de lei pentru locuințele din chirpici sau paiantă.

Proprietarii care plătesc aceste sume pot primi despăgubiri de maxim 100.000 de lei pentru prima categorie de locuințe, respectiv 50.000 pentru cea de-a doua, dacă locuințele sunt afectate de cele trei fenomene ale naturii.

Nu se plătesc despăgubiri pentru anexe ori pentru bunurile din locuințe. Acestea pot fi asigurate printr-o poliță facultativă de locuință, care are avantajul că, în cazul unui dezastru, asigură despăgubiri la întreaga valoare de piață a locuinței, nu doar în limita celor 100.000 de lei.

Câte locuințe din Suceava și Neamț erau asigurate înainte de inundații

PAID România, societatea care plătește aceste despăgubiri, a transmis că are informații doar despre acele locuințe asigurate pentru care proprietarii/asigurații au anunțat deja existenta daunelor.

Societatea subliniază că nu are informații despre câte din acest locuințe au încheiate și o asigurare facultativă, pe lângă cea obligatorie.

Județul Suceava are un fond locativ de 286.809 locuințe, din care doar 21,22%, respectiv 60.853 de locuințe erau asigurate obligatoriu prin polița PAD la sfârșitul lunii iunie 2025, înainte de inundații.

Județul Neamț are un fond locativ de 232.833 de locuințe, din care doar 17,08%, respectiv 39.776 de locuințe aveau asigurare PAD la finele lunii iunie.

Ce despăgubiri s-au plătit până acum

„Până luni, 6 octombrie, PAID a avizat 143 de dosare de daună, iar valoarea totală a despăgubirilor plătite deja, la care se adaugă valoarea estimată a despăgubirilor pentru dosarele în curs de instrumentare depășește 4,5 milioane de lei”, a declarat pentru HotNews.ro Cosmin Tudor, directorul general adjunct al PAID.

Dintre cele 143 de dosare de daună avizate, 89 de dosare s-au finalizat cu plata unor despăgubiri de peste 3,7 milioane de lei.

Pentru alte 18 dosare s-a transmis oferta de despăgubire în valoare de aproape 470.000 de lei și se așteaptă de la proprietari conturile bancare pentru efectuarea plății.

Alte 13 dosare cu o valoare estimată a despăgubirilor de aproape 345.000 de lei au rămas în instrumentare și se așteaptă încă documentele care sa ateste dreptul de a incasa despăgubiri, potrivit oficialilor PAID.

Dosare respinse la plată

23 de dosare (19 în Suceava și 4 în Neamț) au fost respinse la plată, motivele fiind avarii la anexe gospodărești, garduri și alte elemente care nu intrau sub incidența contractului de asigurare PAD.

Cele mai multe dosare respinse la plată au fost în localitățile Broșteni (11 dosare), Stulpicani (4 dosare) din Suceava și în localitatea Farcașa (2 dosare) din Neamț. Sunt și localități unde au fost respinse la plată câte un singur dosar, respectiv: în Poiana Teiului din Neamț și în localitățile sucevene Frasin, Gura Humorului, Scheia și Vatra Dornei.

Topul localităților cu cele mai multe plăți

Cele mai multe plăți s-au făcut în județul Suceava, unde despăgubirile au depășit 3,3 milioane de lei pentru 75 de dosare de daună. În Neamț s-au plătit peste 354.000 de lei în contul a 14 dosare de daună.

Ce dosare s-au plătit în Suceava:

Broșteni: 52 dosare / peste 2,7 milioane lei

Ostra: 9 dosare / peste 322.000 de lei

Gura Humorului: 3 dosare / peste 114.000 lei

Stulpicani: 5 dosare / peste 79.500 de lei

Grănicești: 1 dosar / 50.000 de lei

Slatina: 1 dosar / peste 18.000 lei

Frasin: 3 dosare / peste 16.000 lei

Vatra Dornei: 1 dosar / circa 5.000 lei

Ce dosare s-au plătit în Neamț:

Farcașa: 9 dosare / peste 291.000 de lei

Borca: 5 dosare / peste 63.000 de lei

Statul va plăti 50% din valoarea pagubelor la locuințele fără autorizație și asigurare

În luna iulie din acest an, România s-a confruntat cu inundații majore în județele Suceava și Neamț, iar estimările oficiale făcute la acel moment de șeful DSU, Raed Arafat, arătau că ar fi necesare despăgubiri de peste 5,7 milioane de euro pentru locuințele afectate.

Guvernul a decis să acorde anumite ajutoare financiare în funcție de situația juridică și de gradul de asigurare a locuințelor afectate.

Astfel, pentru locuințele care au autorizație de construcție și au asigurare obligatorie împotriva inundațiilor, statul va plăti 90% din diferența dintre valoarea estimată a pagubelor de către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență (CJSU) și despăgubirea asiguratorului. Pe de altă parte, statul va plăti doar 50% din valoarea pagubelor, pentru construcțiile care nu dețin autorizație și nici asigurare obligatorie.

Ajutoarele nu se acordă dacă despăgubirile sunt acoperite integral printr-o poliță de asigurare facultativă.