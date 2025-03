Ce bani s-au strâns la Pilonul II de pensii: Cel mai mare cont a trecut de 2,6 milioane de lei, dar peste 1,6 milioane de români au mai puțin de 1.370 de lei

Aproape 8,3 milioane de români au ajuns să dețină active în valoare de 150,8 miliarde de lei la Pilonul II de pensii obligatorii administrate privat la sfârșitul anului trecut, dar 70% din active sunt deținute de doar 25% din participanți, arată datele publicate miercuri de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). „Cel mai mare cont are o valoare de 2,66 milioane lei, iar cel mai mic are o valoare de 1 leu. Totodată, 20% dintre participanți dețin active sub valoarea de 1.371 lei”, spune ASF.

De notat faptul că din totalul participanților la Pilonul II de pensii, doar jumătate (aproape 4,2 milioane) contribuia regulat, lună de lună, cu 4,75% din venitul brut, ca parte a contribuției de asigurări sociale CAS de 25% la un fond de pensii private obligatorii la sfârșitul anului trecut, după cum a subliniat în luna ianuarie din acest an APAPR (asociația administratorilor fondurilor de pensii).

Datele oficiale publicate miercuri de ASF arată că anul trecut contribuțiile virate către cele șapte fonduri de pensii administrate privat au depășit 17,9 miliarde lei, în creștere cu aproximativ 40% față de aceeași perioadă a anului anterior.

Contribuția medie a participanților cu contribuții virate la în luna decembrie 2024 a fost de circa 384 lei/participant, în timp ce la 31 decembrie 2023 valoarea acesteia a fost de 276 lei/participant.

La finalul lunii decembrie 2024, valoarea medie a activului unui participant la sistemul pensiilor administrate privat era de 18.381 lei, înregistrând o creștere de 17,08% comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior.

Ce plăți s-au făcut anul trecut: Peste 50.000 de români au încasat 1,09 miliarde de lei

În privința plăților făcute în Pilonul II, datele arată că anul trecut 52.426 de participanți și beneficiari au încasat 1,09 miliarde de lei.

Din valoarea totală a plăților efectuate, un procent de 56,4% este aferent deschiderii dreptului la pensie, 16,6% ca urmare a decesului participantului și 26,9% ca urmare a invalidității.

Ca și modalitate de plată, 81% dintre participanți/beneficiari au preferat plățile unice în detrimentul celor eșalonate.