Ce cărți semnate de László Krasznahorkai, câștigătorul premiului Nobel pentru Literatură, sunt deja traduse în limba română

Două dintre cărțile semnate de Laszlo Krasznahorkai au fost traduse și în limba română la editura Trei

László Krasznahorkai (71 de ani) a fost premiat cu premiul Nobel pentru Literatură pentru „pentru opera sa impresionantă și vizionară care, în mijlocul terorii apocaliptice, reafirmă puterea artei”, a anunțat comitetul premiului Nobel pentru literatură. Două dintre cărțile sale se găsesc deja traduse în română, la editura Trei

„László Krasznahorkai este un mare scriitor epic din tradiția Europei Centrale, care se întinde de la Kafka până la Thomas Bernhard și este caracterizat prin absurdism și exces grotesc. Dar paleta sa este mai largă, iar el privește de asemenea spre Est în adoptarea unui ton mai contemplativ și mai fin calibrat”, a transmis Academia Regală Suedeză de Științe, în comunicatul oficial care însoțește anunțarea câștigătorului.

Două dintre cărțile semnate de scriitorul în vârstă de 71 de ani sunt deja traduse. Este vorba despre „Întoarcerea acasă a baronului Wenckheim” și „Satantango”, care costă 29 de lei, respectiv 33 de lei, pe site-ul editurii.

„Întoarcerea acasă a baronului Wenckheim” a fost recompensată și cu premiile Booker International 2015 și National Book Award 2019.

„Pretextul romanului îl constituie întoarcerea baronului Béla Wenckheim în orașul său natal din Ungaria, după o lungă perioadă de exil petrecută la Buenos Aires, de unde a fugit din cauza datoriilor imense lăsate în cazinouri. Dorința lui secretă este să se împace cu iubita din liceu, Marika. Ceea ce urmează însă este o simfonie a confuziei, o înlănțuire de evenimente haotice în care sunt angrenați politicieni de provincie și infractori mărunți, dar și un straniu Profesor, un savant de renume mondial care cercetează mușchiul de copac și încearcă să se detașeze, în izolare, de orice formă de gândire. Fără să știe, locuitorii orașului se află pe marginea abisului, a morții iminente care se apropie pe ritmurile melancolice și isterice ale ceardașului”, este descrierea cărții făcută pe site-ul editurii Trei.

Editura amintește de o declarație a scriitorului maghiar, supranumit „Profetul Apocalipsei”: „Am declarat de o mie de ori că vreau să scriu o singură carte. Acum, cu Întoarcerea…, pot pune capăt poveștii”.

„Satantango”, al doilea roman tradus în limba română

O altă carte semnată de László Krasznahorkai tradusă deja în limba română este „Satantango”, un roman care a fost și ecranizat în 1994, în regia lui Béla Tarr.

„Într-un sat pustiit din Ungaria, într-o atmosferă înecată în mucegai, rugină și putrefacție, personajele romanului Satantango încearcă din răsputeri să-și aleagă un drum în viață, să găsească răspunsuri și să supraviețuiască”, scrie pe site-ul editurii Trei, în descrierea romanului.