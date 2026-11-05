Ce caută românii pe Google de Black Friday. Domeniul în care căutările au crescut cu 262% 

Black Friday nu mai este doar un eveniment de cumpărături concentrat într-o singură zi, ci s-a transformat într-un sezon comercial de aproximativ șase săptămâni, care începe în octombrie și se încheie în prima jumătate a lunii noiembrie, spun reprezentanții Google din România.

Aceștia arată, într-un comunicat de presă, că românii caută tot mai mult și oferte la servicii bancare, produse farmaceutice, abonamente de streaming și servicii medicale, nu doar la electronice și articole vestimentare.

Potrivit datelor Google Trends, căutările „black friday” urmează o pantă ascendentă începând cu luna august, care se intensifică în luna octombrie și atinge vârful în vinerea cu pricina.

Datele Google arată creșteri rapide ale căutărilor legate de Black Friday pentru servicii din categoria Banking & Consumer credit (+262,1%), Farma, Sănătate & Fitness (+149,7%), Streaming & Digital Subscriptions (+90,1%), precum și o zonă exclusivă de Beauty & Parfumuri (+58,3%), dar și furnizori de electricitate și gaz (apariție nouă în 2025).

O altă schimbare observată în comportamentul utilizatorilor este modul în care aceștia formulează căutările. Românii folosesc expresii tot mai lungi și mai apropiate de limbajul conversațional.

Căutările care conțin mai mult de șase cuvinte, precum „la ce oră începe Black Friday”, au crescut cu 160% în 2025, comparativ cu anul 2022.

Top căutări „Black Friday” în România:

1. eMAG black friday

2. Altex black friday

3. Flanco black friday

4. Samsung black friday

5. Sephora black friday

Iată cum arată interesul românilor în căutările „black friday” pe câteva categorii de produse, înaintea apogeul de vineri, 6 noiembrie:

Frumusețe și parfumuri: top căutări „Black Friday” în România:

1. Sephora Black Friday

2. Notino black friday

3. Douglas black friday

Banking & asigurări: top căutări „Black Friday” în România :

1. SaltBank black friday

2. BCR black friday

3. UniCredit black friday

Sănătate: top căutări „Black Friday” în România:

1. Farmacia Tei black friday

2. Bebe Tei black friday

3. Dr. Max black friday

Foto: Rawpixelimages | Dreamstime.com