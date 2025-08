Ce caută un pepene pe Calea Victoriei? 

Răspunsul e simplu: pe 3 august, e Ziua Mondială a Pepenelui. Și am decis s-o sărbătorim pe Calea Victoriei.

Dar ce au în comun una dintre cele mai importante artere ale Bucureștiului și emblema unei întregi comunități din sudul Olteniei? Ambele pornesc conversații. Plimbările lungi pe Victoriei ne invită să stăm la povești cu prietenii, iar pepenele de Dăbuleni e mai mult decât un fruct răcoritor – e despre protejarea identității locale în agricultură, susținerea economiei rurale și, poate cel mai important, despre încredere.

Aducând pepenele de Dăbuleni în inima Bucureștiului, BCR, alături de BCR Social Finance, deschide un dialog strategic despre puterea comunității. Pentru că un pepene bun aduce oamenii împreună și pentru că unde-s mulți, nivelul de conștientizare crește.

De ce să ne pese de pepenele de Dăbuleni?

Pentru că 1 din 6 pepeni din România este din Dăbuleni – localitate care, deși are puțin peste 10.000 de locuitori, are o contribuție de aproximativ 16% la producția totală de pepeni la nivel național. Realitatea de pe teren este, însă, una neprietenoasă cu fermierii locali, care se lovesc de obstacole majore. Lipsa sprijinului sistemic, costurile ridicate de producție, fenomenele meteo extreme și lipsa irigațiilor moderne sunt doar câțiva dintre factorii care au dus la o reducere drastică a suprafeței cultivate în Dăbuleni în ultimul deceniu – de la 1.400 ha la sub 900 ha.

Rezultatul? Un profund dezechilibru comercial, în care România plătește anual peste 24 de milioane de euro pe importuri de pepeni din țări ca Germania și Grecia, în timp ce încasează o sumă de opt ori mai mică – 3 milioane de euro – din exporturi în țări ca Polonia și Ungaria.

„Agricultura înseamnă comunitate, rădăcini și continuitate. Fermierii din Dăbuleni merită să fie ascultați și sprijiniți pentru a duce mai departe o tradiție care dă gust verii și sens muncii lor. La BCR, cultivăm încredere și aducem conversațiile importante aproape de oameni – pentru că un simplu fruct spune multe despre identitate, despre efort și despre legătura dintre oameni. Pepenele de Dăbuleni devine astfel mai mult decât un produs local – devine începutul unei conversații despre susținere, despre economie rurală vie și despre alegerea de a pune valoare în centrul fiecărei acțiuni”, spune Nicoleta Deliu-Pașol, Director Comunicare & CSR, BCR.

„Producătorii din Dăbuleni arată zi de zi forță, pasiune și dorință de a merge mai departe. Ne inspiră să creăm soluții adaptate și eficiente, care le oferă resursele necesare pentru a transforma efortul în progres. Suntem alături de ei prin fiecare finanțare, prin fiecare conversație, prin fiecare pas spre o agricultură solidă. Încrederea stă la baza tuturor parteneriatelor noastre – iar în Dăbuleni am găsit oameni harnici și comunități care pun suflet în fiecare cultură. Sprijinul nostru este despre viitor, despre stabilitate și despre oportunități reale”, adaugă Ștefan Buciuc, CEO BCR Social Finance.

Cea mai importantă conversație E ȘI despre pepeni

Pentru că pepenele de Dăbuleni nu e doar un fruct – e un simbol al comunității, al muncii oneste și al alegerilor de consum pe care le facem zilnic. În plin sezon estival, peste 35% din consumul de fructe și legume în România provine din import, în timp ce doar o mică parte provine din producție locală, conform Institutului Național de Statistică. Mulți dintre noi nu știu de unde vine pepenele din coș – adesea alegem după preț, nu după proveniență. Dar fiecare alegere contează: susținerea producției locale, precum pepenele de Dăbuleni, înseamnă mai mult decât gust autentic – e un gest de susținere pentru economia rurală, identitatea comunității și încrederea în viitorul României. Și da, cele mai importante conversații – despre solidaritate, identitate și responsabilitate – pot începe de la un pepene. În special dacă e de Dăbuleni.

În ultimii trei ani, BCR Social Finance a acordat finanțări de peste 26 de milioane de lei producătorilor agricoli din Dăbuleni. În 2024, a susținut peste 2.500 de microîntreprinderi, dintre care 1.300 active în agribusiness, acordând finanţări în valoare totală de 33,2 milioane de euro. BCR, prin BCR Social Finance, a contribuit la menţinerea şi dezvoltarea a peste 3.000 de locuri de muncă. De asemenea, a finanţat 36 de ONG-uri şi întreprinderi sociale, cu impact direct asupra a peste 30.000 de beneficiari și sprijinirea a peste 900 de locuri de muncă.

Articol susținut de BCR