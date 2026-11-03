Ce contează, de fapt, pentru tinerii din Generația Z atunci când își aleg un loc de muncă? Un studiu răstoarnă așteptările

Vor un job cu sens, flexibilitate mai multă și sunt pregătiți să plece rapid dacă locul de muncă nu le îndeplinește așteptările. Acestea sunt doar câteva dintre miturile asociate frecvent Generației Z. Studiul „Dincolo de miturile Gen Z”, prima ediție a cercetării Workforce 2030, lansat de Revista CARIERE și Exact Business Solutions, contrazice însă câteva dintre aceste stereotipuri.

În urma studiului, au fost identificate șase profiluri distincte de tineri din generația Z, fiecare cu propriile nevoi și motivații în raport cu locul de muncă. Pentru unele dintre ele, componenta financiară cântărește mai mult. Pentru altele, dezvoltarea profesională se află mai sus pe lista priorităților, în timp ce alte profiluri acordă o importanță mai mare flexibilității, mediului de lucru sau sensului pe care îl găsesc în activitatea profesională.

Rezultatele studiului arată că doar 7% dintre reprezentanții generației Z consideră că este important să aibă un sens al muncii. Rezultatele Workforce 2030 nu plasează acest element printre principalele priorități ale întregii generații. Dintre cele șase segmente identificate, doar pentru unul sensul muncii se numără printre elementele cu o importanță mare. Pentru celelalte cinci, această idee este prezentă, dar nu primordială.

„S‑a vorbit foarte mult despre faptul că, pentru generația Z, este foarte importantă partea de sens, să faci ceva cu sens. Cumva, cred că era o etichetă «așa este generația Z, tot caută sensul». În job, întotdeauna faci lucruri cu sens, mai sunt și lucruri pe care trebuie să le faci sau sunt chestii operaționale, nu poate toată lumea să‑și găsească vocația imediat la primele joburi. Rezultatul din studiu ne‑a desființat mitul ăsta, care nu este pe primele locuri, nici măcar nu este în top 3. E un segment ‑ unul din șase ‑ la care lucrul ăsta este mai important, adică este printre primele chestiuni importante, dar la toate celelalte segmente e undeva acolo, dar nu este în primele locuri”, a spus Julien Zidaru, Managing Director, Exact Business Solutions.

Flexibilitatea, privită diferit de tinerii Gen Z

Cercetarea arată că există inclusiv tineri pentru care construirea unei cariere într‑un mediu stabil, mai formal și cu un program clar de tip 9.00 ‑ 17.00 este importantă. Pentru alții, flexibilitatea înseamnă posibilitatea de a‑și organiza diferit timpul de lucru, în timp ce o altă categorie o asociază mai ales cu locul din care muncește ‑ de acasă, de la birou sau hibrid.

„Nu toți vor flexibilitate maximă. Sunt segmente în care, să‑și construiască o carieră într‑un mediu stabil și destul de formal din punctul de vedere al unui job 9.00‑17.00 este foarte important pentru ei. Pentru alții, flexibilitatea înseamnă timpul în interiorul zilei sau în interiorul celor 24 de ore, iar pentru alții flexibilitatea înseamnă remote, nu timpul, adică 9.00‑17.00 sau 9.00‑18.00. Flexibilitatea aceea pe care o caută este flexibilitatea lucrului din orice loc, de acasă sau din altă parte, combinată cu cea de birou. Deci nu înseamnă că vor doar flexibilitate și atât, și flexibilitate din toate punctele de vedere, nu, sunt diverse nevoi specifice care sunt foarte importante pentru tinerii din generația Z”, explică Zidaru.

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