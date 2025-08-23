Ce cred polonezii despre participarea țării lor la o forță de menținere a păcii în Ucraina. Tinerii se opun mai puternic decât vârstnicii SONDAJ

O majoritate clară a polonezilor se opune participării țării lor la o forță multinațională de menținere a păcii în Ucraina, potrivit unui sondaj realizat de agenția de sondare SW Research, publicat sâmbătă, informează dpa, conform Agerpres.

Sondajul, comandat de ziarul Rzeczpospolita, a constatat că 61,1% dintre polonezi se opun, 17,3% sunt pentru și 21,6% sunt indeciși cu privire la o posibilă desfășurare de trupe.

Bărbații s-au opus mai puternic decât femeile, în timp ce locuitorii din mediul urban și tinerii s-au opus, de asemenea, mai puternic decât alegătorii din mediul rural și cei mai în vârstă.

Sondajul a fost realizat marți și miercuri, pe un eșantion reprezentativ de 800 de respondenți.

De luni de zile, în Europa are loc o dezbatere cu privire la posibila desfășurare a unei forțe de menținere a păcii în cazul în care se va conveni asupra unui armistițiu în Ucraina.

În februarie, prim-ministrul polonez Donald Tusk a exclus o implicare militară directă, dar a oferit sprijin logistic și politic. Polonia are o graniță comună de peste 500 de kilometri cu Ucraina.

Potrivit agenției ONU pentru refugiați, UNHCR, Polonia găzduia aproximativ 1 milion de refugiați ucraineni în iulie, doar Germania găzduind mai mulți ucraineni, respectiv 1,2 milioane.

Kievul și aliații săi din NATO colaborează pentru a se asigura că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi atât de robuste încât Rusia nu va mai încerca niciodată să o atace, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte, care a precizat că și Europa, și SUA vor fi implicate în furnizarea lor.

„Lucrăm acum împreună – Ucraina, europenii, Statele Unite – pentru a ne asigura că aceste garanții de securitate sunt la un nivel astfel încât Vladimir Vladimirovici Putin, aflat la Moscova, să nu mai încerce niciodată să atace Ucraina”, a declarat Rutte, vineri, când a efectuat o vizită la Kiev.

Tot vineri, Estonia s-a declarat pregătită să participe la o eventuală operațiune de menținere a păcii în Ucraina cu o forță militară de până la o companie, a anunțat prim-ministrul țării baltice, Kristen Michal.

Detalii privind garanțiile de securitate

Publicația americană Bloomberg a relatat pe 19 august că pachetul de garanții de securitate pentru Ucraina ar putea fi finalizat în această săptămână. Una din variantele discutate este trimiterea de trupe britanice și franceze în Ucraina, împreună cu contingente din aproximativ 10 alte țări.

Atât președintele francez Emmanuel Macron, cât și premierul britanic Keir Starmer s-au pronunțat în favoarea desfășurării de trupe într-un eventual acord postbelic, ca parte a Coaliției de Voință pentru Ucraina, iar cancelarul Friedrich Merz a semnalat și el deschidere pentru participarea Germaniei.

Ziarul britanic The Times a scris că țările europene vor ca președintele Donald Trump să trimită avioane de luptă americane în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Astfel, potrivit informațiilor obținute de The Times, responsabilii militari de rang înalt din Europa au discutat despre desfășurarea de avioane americane F-35 în România, unde NATO construiește cea mai mare bază aeriană a sa din Europa, pentru a descuraja Rusia să invadeze din nou.

Potrivit lui Rutte, discuțiile privind desfășurarea de trupe străine în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate sunt în curs, dar „este prea devreme pentru a spune care va fi rezultatul”.

„Este încă prea devreme pentru a spune cine ar putea furniza trupe, cine va contribui cu informații, cine va fi prezent pe mare și cine în aer”, a adăugat președintele Zelenski.