O țară din flancul estic al NATO se declară gata să trimită trupe de menținere a păcii în Ucraina

Militari ucraineni, în timpul unui antrenament al voluntarilor militari care s-au înrolat în serviciul militar în cadrul proiectului „Contract 18-24”, regiunea Kiev, Ucraina, la 15 aprilie 2025. Credit line: Danylo Antoniuk / Zuma Press / Profimedia

Estonia este gata să participe la o eventuală operațiune de menținere a păcii în Ucraina cu o forță militară de până la o companie, a anunțat prim-ministrul țării baltice, Kristen Michal, într-o conferință comună de presă cu omologul său finlandez, vineri, la Tallinn, potrivit Reuters.

Michal nu a menționat câte trupe ar putea cuprinde o astfel de forță.

Kievul și aliații săi din NATO colaborează pentru a se asigura că garanțiile de securitate pentru Ucraina vor fi atât de robuste încât Rusia nu va mai încerca niciodată să o atace, a declarat secretarul general al Alianței, Mark Rutte, care a precizat că și Europa, și SUA vor fi implicate în furnizarea lor.

„Lucrăm acum împreună – Ucraina, europenii, Statele Unite – pentru a ne asigura că aceste garanții de securitate sunt la un nivel astfel încât Vladimir Vladimirovici Putin, aflat la Moscova, să nu mai încerce niciodată să atace Ucraina”, a declarat Rutte, vineri, când a efectuat o vizită la Kiev.

Detalii privind garanțiile de securitate

Publicația americană Bloomberg a relatat pe 19 august că pachetul de garanții de securitate pentru Ucraina ar putea fi finalizat în această săptămână. Una din variantele discutate este trimiterea de trupe britanice și franceze în Ucraina, împreună cu contingente din aproximativ 10 alte țări.

Atât președintele francez Emmanuel Macron, cât și premierul britanic Keir Starmer s-au pronunțat în favoarea desfășurării de trupe într-un eventual acord postbelic, ca parte a Coaliției de Voință pentru Ucraina, iar cancelarul Friedrich Merz a semnalat și el deschidere pentru participarea Germaniei.

Ziarul britanic The Times a scris că țările europene vor ca președintele Donald Trump să trimită avioane de luptă americane în România, ca parte a garanțiilor de securitate oferite de Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Astfel, potrivit informațiilor obținute de The Times, responsabilii militari de rang înalt din Europa au discutat despre desfășurarea de avioane americane F-35 în România, unde NATO construiește cea mai mare bază aeriană a sa din Europa, pentru a descuraja Rusia să invadeze din nou.

Potrivit lui Rutte, discuțiile privind desfășurarea de trupe străine în Ucraina ca parte a garanțiilor de securitate sunt în curs, dar „este prea devreme pentru a spune care va fi rezultatul”.

„Este încă prea devreme pentru a spune cine ar putea furniza trupe, cine va contribui cu informații, cine va fi prezent pe mare și cine în aer”, a adăugat președintele Zelenski.