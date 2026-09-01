Ce cred salvatorii că s-a întâmplat cu cele 20 de persoane dispărute în urma scufundării feribotului în largul Ciprului. Echipă de specialiști, adusă la fața locului

O echipă de specialiști, dotată pentru operațiuni de căutare în ape adânci, urmează să sosească marți la locul în care un feribot s-a scufundat duminică în largul coastei de nord a Ciprului, în timp ce echipele de intervenție continuă eforturile de a găsi cele 20 de persoane date dispărute în urma dezastrului maritim, relatează Reuters.

Cel puțin opt persoane au murit după ce vasul a început să ia apă și s-a răsturnat la scurt timp după ce a plecat din orașul-port Kyrenia, având la bord 267 de pasageri și membri ai echipajului.

Supraviețuitorii care au reușit să se salveze agățându-se de o parte a carenei vasului au fost preluați de ambarcațiuni aflate în zonă, însă salvatorii suspectează că alți pasageri ar fi putut rămâne blocați în compartimente în momentul în care feribotul s-a răsturnat.

Printre persoanele dispărute se află și copii.

Epava se află pe fundul mării, la o adâncime de peste 500 de metri, dincolo de posibilitățile resurselor disponibile la nivel local.

Tufan Erhurman, liderul ciprioților turci, a declarat că echipa de specialiști care urmează să sosească din Turcia va aduce echipamente pentru a explora epava și fundul mării din jurul acesteia.

„Intervenția pe fundul mării nu este posibilă cu resursele de care dispunem în prezent, însă, începând de mâine, această intervenție va fi posibilă”, le-a declarat Erhurman reporterilor luni.

Ancheta privind scufundarea navei în largul Ciprului continuă

Cursa a fost una dintre numeroasele legături maritime zilnice dintre Ciprul de Nord, un stat autoproclamat recunoscut doar de Ankara, și Turcia.

Cauza dezastrului face obiectul unei anchete, însă autoritățile cipriote turce au declarat că vasul deținea un certificat valabil de navigabilitate.

Potrivit supraviețuitorilor, feribotul se legăna violent înainte de a intra violent cu prova în valuri, impactul provocând ruperea unei părți din partea din față a vasului.

Luni, o instanță a dispus prelungirea cu trei zile a arestului pentru membrii echipajului care au supraviețuit dezastrului. Printre aceștia se numără și căpitanul navei.