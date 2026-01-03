Ce este Delta Force, unitatea de elită folosită pentru a-l captura și extrage pe președintele Nicolas Maduro din capitala țării sale

O mască de paintball, fotografiată în timpul unui exercițiu de instrucție al forțelor armate americane (imagine ilustrativă), FOTO: APFootage / Alamy / Profimedia Images

Delta Force, ai căror militari au fost folosiți sâmbătă dimineața pentru capturarea și extragerea președintelui Nicolas Maduro din capitala venezueleană Caracas, este o unitate de elită pentru operațiuni speciale din cadrul forțelor armate americane, specializată în lupta împotriva terorismului, salvarea ostaticilor, raiduri de acțiune directă, colectarea de informații și război asimetric, explică revista National Interest.

Fondată în 1977 de colonelul Charlie Beckwith, care a modelat unitatea după Serviciul Aerian Special din Marea Britanie, Delta Force desfășoară misiuni extrem de secrete în întreaga lume, sub comanda Comandamentului Comun pentru Operațiuni Speciale (JSOC) al Statelor Unite.

Selecția este extrem de riguroasă, deschisă soldaților cu anumite grade, și presupune evaluări fizice și mentale intense. Instrucția acoperă o gamă largă de abilități specializate și unitatea pune mare preț pe secret deși cultivă o comunitate strâns legată, dedicată realizării celor mai dificile misiuni.

Deși este pe larg cunoscută drept Delta Force, membrii săi folosesc mai degrabă alte denumiri precum Grupul de Aplicații de Luptă, Băieții D, Partea întunecată (n.r. o referință la celebrele filme Star Wars) sau, mai simplu, „Unitatea”.

Denumirea sa oficială este Detașamentul-Delta 1 al Forțelor pentru Operațiuni Speciale al Armatei SUA (1st SFOD-D).

Pentru a menține secretul misiunilor sale, în documentele bugetare ale forțelor armate americane este folosită o altă denumire.

Delta Force excelează în salvarea ostaticilor, eliminarea sau capturarea teroriștilor, lupta corp la corp, raiduri de acțiune directă, colectarea de informații, război asimetric și protecția VIP-urilor.

Militarii Delta Force pot fi desfășurați oriunde în lume

Militari ai Delta Force sunt permanent în așteptare pentru ordine de la comanda lor generală, JSOC, care poate alege să desfășoare unitatea oriunde în lume.

Deși este imposibil de cunoscut tipul exact al misiunilor desfășurate de Delta Force de-a lungul anilor, se crede că unitatea a fost principala unitate americană implicată în raidul în care a fost eliminat Abu Bakr al-Baghdadi, liderul ISIS, în 2019.

Delta a desfășurat în luna octombrie a acelui an „Operațiunea Kayla Mueller”, pentru a-l elimina pe al-Baghdadi de pe câmpul de luptă. Al-Baghdadi a detonat o vestă explozivă și și-a pierdut viața în timpul raidului.

Unitatea a desfășurat de asemenea numeroase operațiuni în Irak și Afganistan. O statistică remarcabilă arată că, până în 2009 rata de pierderi pentru comanda Delta era de 20%, iar 50% dintre militarii săi trimiși în Irak au primit medalia Purple Heart, cea mai prestigioasă distincție acordată membrilor forțelor armate americane.

Delta a participat, de asemenea, la Bătălia de la Mogadishu din 1993, eveniment ulterior relatat în cartea și celebrul film Black Hawk Down.

Cum a luat naștere unitatea Delta Force?

La sfârșitul anilor 1970, armata SUA era interesată să creeze propria sa unitate de operațiuni speciale care să desfășoare raiduri directe împotriva inamicului – ceva ce Forțele Speciale ale Armatei SUA nu au făcut dintotdeauna, deoarece acestea au fost gândite pentru a instrui și a lupta alături de unități locale în timpul războiului din Vietnam.

În 1977, Pentagonul l-a însărcinat pe colonelul Charlie Beckwith, care făcuse parte din Forțele Speciale (cunoscute și sub denumirea de „Beretele verzi”) și petrecuse timp în cadrul Special Air Service din Marea Britanie, să înființeze o unitate nouă, mai specializată.

Beckwith a petrecut următorii doi ani pentru a pune bazele Delta Force, care urma să fie specializată în lupta anti-teroristă și în misiuni pe care restul unităților de operațiuni speciale nu le-ar fi putut realiza cu ușurință. Beckwith și subordonații săi au creat un program de selecție de șase luni pentru voluntari. Instrucția și testele îi supuneau pe voluntari unor exerciții dificile de orientare pe distanțe lungi și altor sarcini care să îi pregătească fizic și mental.

În 1980, Delta a primit o misiune dificilă – salvarea a 53 de ostatici americani ținuți la Teheran. Aceasta a fost cunoscută sub numele de „Operațiunea Eagle Claw” și a eșuat din mai multe motive, unul dintre cele mai importante fiindcă că elementul principal de militari Delta nu a ajuns la clădirea unde erau ținuți ostaticii. Totuși, unitatea a folosit lecțiile învățate din „Eagle Claw” pentru a se perfecționa și a se adapta.

Ce se știe despre procesul de selecție al militarilor Delta Force

Se crede că Delta Force este organizată în mai multe escadroane împărțite în „trupe”. Fiecare escadron are trei trupe pentru scopuri de asalt. Există un escadron clandestin de informații și recunoaștere, un escadron de aviație, plus unități de suport pentru luptă, cum ar fi pentru semnale, prim-ajutor și analiză de informații.

Cei care vor să devină membri ai Delta Force trebuie să parcurgă un proces lung și dificil. Selecția este deschisă oricui are gradul de Specialist (E-4) și Căpitan (E-3) în forțele armate americane. Voluntarii trebuie să aibă 21 de ani sau mai mult. Majoritatea celor care participă la selecție fac parte fie din Regimentul Ranger sau sunt calificați ca rangeri, fie din Forțele Speciale ale Armatei. Mulți dintre acești militari au avut numeroase misiuni consecutive în Irak și Afganistan.

Procesul de selecție este clasificat și se modifică pe măsură ce evoluează nevoile de luptă. O carte din 2002 – „Inside Delta Force” – descrie cursuri intense de orientare pe distanțe lungi pentru evaluarea calităților fizice. Apoi, cursantul trebuie să treacă printr-o perioadă complicată de evaluare mentală, care include interviuri psihologice și interviuri în fața comisiilor. Doar în jur de 10% din membrii fiecărui curs sunt selectați.

Dacă este ales, cursantul urmează o nouă perioadă de pregătire specializată care durează șase luni. Acesta cuprinde mai multe module de dezvoltare a abilităților, de la curățarea camerelor de elemente ostile și lupta corp la corp, până la deschiderea încuietorilor și improvizarea explozivilor. Misiunile anti-teroriste și operațiunile de salvare a ostaticilor sunt repetate.

Există chiar și un modul de instruire în tehnici de spionaj, probabil similar cu pregătirea ofițerilor clandestini ai CIA.