Ce este mai bine, o plimbare lungă sau mai multe plimbări scurte?

Ideal ar fi să mergem pe jos cel puțin 15 minute fără oprire, se arată în studiul publicat luni în Annals of Internal Medicine. Asta înseamnă aproximativ 1.500 de pași consecutivi, ceea ce oferă inimii un antrenament bun.

Studiul este unul dintre primele care analizează în detaliu ce plimbare ajută mai mult la starea de sănătate, relatează New York Times și BBC care au analizat concluziile studiului. El a analizat 33.560 de adulți cu vârste cuprinse între 40 și 79 de ani din Marea Britanie, care făceau mai puțin de 8.000 de pași pe zi.

O plimbare lungă pe zi este mai bună pentru inimă decât mai multe plimbări scurte, mai ales dacă nu facem prea multă mișcare, a stabilit studiul.

Beneficiile unei plimbări mai lungi de 15 minute

Cei care merg regulat mai mult de 15 minute au o probabilitate cu 80% mai mică de a muri din orice cauză și cu aproape 70% mai mică de a dezvolta boli cardiovasculare pe o perioadă de aproximativ 10 ani, în comparație cu cei care fac majoritatea pașilor în plimbări de cinci minute sau mai puțin.

„Nu spunem că perioadele mai scurte nu sunt eficiente”, a declarat Borja del Pozo Cruz, epidemiolog la Universitatea Europeană din Madrid, care a condus studiul. „Dar se pare că este mult mai bine să acumulezi pași pe perioade mai lungi”, a adăugat el.

Oameni la plimbare in Bucuresti, Foto: Cristel / Xinhua News / Profimedia

Mulți oameni își propun să facă 10.000 de pași pe zi, dar acest număr provine dintr-o reclamă japoneză la pedometre, nu din știință, scrie BBC. Cu toate acestea, experții sunt de acord că, în general, mai mulți pași sunt mai buni pentru sănătate.

Robert Gerszten, șeful secției de medicină cardiovasculară de la Beth Israel Deaconess Medical Center, afirmă că unele dovezi sugerează că organismul are nevoie de mai mult timp și continuitate pentru a beneficia pe deplin de avantajele exercițiilor fizice pentru sănătate, cum ar fi îmbunătățirea reglării ritmului cardiac. Medicul nu a participat la studiu, dar a comentat concluziile pentru New York Times.

După ce au luat în considerare factorii generali de sănătate și stilul de viață, cercetătorii au descoperit că persoanele care parcurg cea mai mare parte a pașilor în plimbări scurte au un risc mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare și de a muri din orice cauză în următorii 10 ani, comparativ cu cei care fac plimbări mai continue.

Scăderea a fost deosebit de accentuată în cazul persoanelor sedentare sau al celor care parcurg mai puțin de 5.000 de pași pe zi, a spus dr. del Pozo Cruz.

Oamenii se plimbă pe La Rambla din Barcelona, Spania, 19 iunie 2024. Foto: Jakub Porzycki/NurPhoto/Shutters / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Puțin este mai bine decât deloc”

Chiar dacă nu pot îndeplini mereu recomandarea de 15 minute, experții recomandă oamenilor să meargă pe jos puțin mai mult cu fiecare ocazie. „Puțin este mai bine decât deloc, iar mai mult este mai bine decât puțin”, a spus Hannah Arem, epidemiolog la MedStar Health Research Institute din Washington.

Experții în sănătate din Marea Britanie citați de BBC recomandă 150 de minute de activitate moderată pe săptămână, cum ar fi mersul pe jos în ritm alert, ideal distribuit uniform pe parcursul săptămânii. Persoanele în vârstă de peste 65 de ani ar trebui să încerce să se miște în fiecare zi, chiar dacă este vorba doar de activități ușoare în jurul casei, se arată în recomandări.