Ce este poliamorul si cum ne dăm seama dacă ni se potrivește

Prima dată când am auzit de termenul de „relație poliamoroasă” a fost în Berlin, în 2016, de la o tânără dintr-o astfel de comunitate. După o oră de discuții și multe întrebări, am intrat într-o și mai mare ceață despre ce presupune o relație de acest tip. Practicasem deja non-monogamia și devenisem curioasă, așa că am vrut să știu cât mai multe despre relațiile poliamoroase.

Ceva timp după acel moment, nedumerirea mi-a fost domolită în Portugalia, unde am început să merg la întâlniri săptămânale numite „Amores dissidentes” organizate de o comunitate feministă. La momentul acela participam la o rezidență artistică în Porto și am avut norocul de a fi ghidată spre această comunitate.

În cadrul acestor întâlniri erau dezbătute diverse aspecte ale iubirii în societatea contemporană, printre care și relațiile poliamoroase și comunicarea în cadrul lor.

Mai târziu, aveam să aflu că acest tip de întâlniri există și în București, unde dialogul este inițiat de Kitty (foto) și George, atât în spațiul virtual, cât și în diverse locuri din România și au ca scop crearea unui grup de suport pentru persoane care se afla în relații non-monogame sau își doresc acest lucru.

Kitty e una dintre persoanele care își explorează propria sexualitate și îi ajută și pe alții să o facă.

În plus, la Centrul Național al Dansului se organizează recurent sesiuni de discuții, numite Întâlniri indisciplinate – Descentrat, ajunse la ediția a IX-a.

Premisa de la care se pleacă este că experiențele offline, întâlnirile fizice și contactul direct sunt din ce în ce mai necesare pentru igiena noastră emoțională.

Ce înseamnă relație poliamoroasă

Pe măsură ce am participat la întâlniri și în București, și în afara lui, lucrurile au devenit tot mai clare și mai interesante. Am înțeles ce presupune să ai o relație poliamoroasă: o relație în care partenerii își iau un angajament și sunt atașați sexual și emoțional de mai multe persoane.

Poliamorul înseamnă să ai mai multe relații intime, consensuale, cu mai mult de un partener și este o formă de non-monogamie etică. Cuvântul „poli” vine din greacă și înseamnă „mai multe” și cuvântul „amor” vine din latină și înseamnă „iubire”.

În cadrul acestei forme de non-monogamie, femeile și/sau bărbații stabilesc relații sexuale și/sau emoționale cu mai mulți parteneri, în același timp. O relație poliamoroasă poate fi formată din trei, patru sau chiar mai mulți parteneri, care știu toți unii de ceilalți. Felul în care oamenii care sunt într-o relație poliamoroasă interacționează sexual este foarte diferit de la relație la relație, în funcție de consensul stabilit de grupul respectiv.

Spre exemplu, un membru al grupului poate întreține relații sexuale cu doi parteneri din cadrul grupului, împreună sau separat, sau poate avea o relație sexuală doar cu unul dintre ei și o relație platonică/emoțională cu celălalt. Accentul nu este pus doar pe sex, ci pe satisfacerea nevoii de interacțiune socială și pe intimitate.

Alteori, o persoană poate fi poli-anarhistă, asta însemnând că își dorește și caută relații poliamoroase chiar dacă are o relație sau nu cu cineva.

Prin natura lor, relațiile poliamoroase sunt relații deschise fiindcă implică mai mult de două persoane. Dar nu toate comunitățile poli sunt interesate să aducă unul sau mai mulți parteneri în grup și, astfel, să se extindă. Acest tip de relație se numește relație poliamoroasă închisă, iar asta înseamnă că grupul include multiple relații, dar nimeni din grup să nu încerce extinderea lui.

Cum am ajuns aici?

