Ce fac adevărații fondatori ai Tesla astăzi – Relația lor cu Elon Musk

Tesla, compania auto care l-a transformat pe Elon Musk în cel mai bogat om de pe Pământ, este fondată în San Carlos, California, de un grup de ingineri care doreau să demonstreze că oamenii nu trebuie să facă compromisuri atunci când conduc o mașină electrică. Că mașinile electrice pot fi mai bune, mai rapide și mai distractiv de condus decât mașinile pe benzină.

Elon Musk, la un miting al lui Trump (Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia)

Restul este bine cunoscut. Astăzi, știm că Musk a făcut o avere de peste 400 de miliarde de dolari din succesul Tesla. Ceea ce puțini oameni știu, însă, este că Tesla nu a fost fondată de Musk, ci de Marc Tarpenning și Martin Eberhard.

Fondatorii necunoscuți care au pierdut miliarde, scrie Money Review.

Ei au fost cei care, în 2003, s-au gândit să-și numească compania după inventatorul Nikola Tesla. Dar niciunul dintre ei nu deținea suficiente acțiuni ale companiei pe care au construit-o pentru a deveni miliardari.

Desigur, a fost nevoie de capitalul lui Musk – banii pe care îi câștigase din vânzarea companiei pe care o cunoaștem acum sub numele de PayPal – pentru a transforma viziunea lui Eberhard și Tarpenning în realitate. Dar acei bani i-au permis lui Musk să preia controlul deplin asupra Tesla, mărindu-și participația prin nouă runde de finanțare înainte ca firma să devină publică în 2010.

Martin Eberhard (stânga) , la ET Global Business Summit in New Delhi . Credit line: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia

Ce fac adevărații fondatori ai Tesla astăzi? Într-un interviu acordat revistei Forbes, Eberhard a declarat că încă deține o participație „relativ mică” în cadrul companiei. „Am vândut o bună parte din acțiunile mele cu mult timp în urmă”, a spus bărbatul în vârstă de 65 de ani, explicând că nu era bogat când a fondat Tesla, motiv pentru care a trebuit să caute finanțare de la Musk.

Relația celor doi bărbați nu a funcționat bine. Eberhard a fost efectiv dat afară de la Tesla în 2007, după care și-a vândut majoritatea acțiunilor. În 2009, a intentat un proces împotriva lui Musk pentru înlăturarea sa din companie și pentru defăimare, înainte de a ajunge la o înțelegere, ai cărei termeni nu au fost dezvăluiți.

„Când am fost concediat de la Tesla, nu aveam bani – adică, deloc bani”, a spus Eberhard. În plus, din cauza contractului său cu Tesla, nu a putut obține un loc de muncă în altă parte timp de un an.

Foto: Marc Tarpenning, cofondator Tesla. Foto: captură video

Dintre cei cinci parteneri inițiali ai Tesla, Forbes estimează că doar unul este miliardar, în afară de Elon Musk. Este vorba de fostul director tehnic JB Straubel, care a părăsit compania în 2019. Acum este CEO și cofondator al startup-ului de reciclare a bateriilor Redwood Materials și s-a întors la Tesla, de data aceasta ca membru al consiliului de administrație. La urma urmei, în calitate de om din spatele tehnologiilor auto importante, în special când vine vorba de baterii, a câștigat respectul tuturor din cadrul companiei.

JB Straubel , vorbind la TechCrunch Disrupt 2023 . Credit line: Kimberly White / Getty images / Profimedia

Inginerul Ian Wright, care este creditat ca și cofondator al Tesla după ce și-a unit forțele cu Eberhard și Tarpenning la câteva luni după înființarea companiei, a plecat în 2004 pentru a construi o altă companie de vehicule electrice. Și-a vândut participația cu mulți ani în urmă, spunând că nu și-a imaginat niciodată că firma va valora 1 trilion de dolari.

Ian Wright , cofondator Tesla . Credit line: Marcio Jose Sanchez / AP / Profimedia

Totuși, Eberhard este mulțumit de succesul Tesla. „Indiferent de părerea mea despre Musk, sunt în continuare foarte fericit să văd revoluția în domeniul mașinilor pe care am început-o cu ani în urmă”, a spus el.

Musk, pe de altă parte, nu și-a ascuns părerea despre fostul său partener. „Literalmente este cea mai proastă persoană cu care am lucrat vreodată”, a spus el despre Eberhard.