Kim Jong Un a vizitat săptămâna aceasta școli, fabrici și șantiere, a transmis presa de stat din Coreea de Nord după încheierea summitului regional din China unde Donald Trump spera să se întâlnească cu liderul de la Phenian, potrivit AFP.

Președintele american a tot transmis semnale că vrea să se întâlnească cu Kim Jong Un, dar Phenianul a continuat să le ignore.

Înainte de a pleca în turneu în Asia, Trump a declarat presei că s-ar putea întâlni cu Kim în China. De asemenea, au circulat intens zvonuri privind o posibilă întâlnire în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în sud-estul Chinei, unde Trump a purtat discuții cu omologii săi chinez, Xi Jinping, și rus, Vladimir Putin. Dar Kim nu a venit.

Ce a făcut Kim Jong Un săptămâna aceasta

La începutul săptămânii, Kim Jong Un a făcut o ieșire la schi împreună cu familia în apropierea frontierei cu China și a muntelui Paektu, un munte sacru pe care l-a vizitat de mai multe ori înainte de a lua decizii importante, ceea ce a alimentat speculațiile.

Miercuri, în prima zi a summitului APEC, el a vizitat o școală navală.

Kim Jong Un la academia navală Kim Jong Suk. Foto: KCNA

De asemenea, zilele trecute a fost la șantierul unui complex turistic, potrivit presei de stat nord-coreene.

Kim Jong Un la șantierul districtului turistic Samjiyon City. Foto: KCNA

Vineri, acesta din urmă a vizitat instituții de învățământ și fabrici de materiale didactice, alături de oficiali ai regimului.

Știința și educația sunt „cea mai clară expresie a viziunii pe care revoluționarii noștri o au asupra generațiilor viitoare și asupra revoluției”, a declarat Kim Jong Un, citat de agenția KCNA.

În fotografiile publicate de presa oficială, acesta pare să dea ordine și să examineze materiale educaționale destinate, aparent, orelor de științe.

Coreea de Nord a pus condiții inacceptabile

Trump a explorat posibilitatea unei întâlniri cu liderul nord-coreean Kim Jong Un în timpul recentului său turneu în Asia, însă summitul nu s-a mai concretizat după ce Phenianul a prezentat condiţii pe care Washingtonul le-a considerat inacceptabile, a relatat sâmbătă publicaţia The Wall Street Journal, citată de agenţia niponă de presă Kyodo și Agerpres.

Detaliile condiţiilor puse de Coreea de Nord rămân necunoscute, notează sursa citată.

Trump, a cărui poziţie politică a fost slăbită în urma înfrângerii Partidului Republican în alegerile de la jumătatea mandatului, desfăşurate la începutul acestei luni, spera să puncteze un succes diplomatic care să-i definească moştenirea politică, dar eforturile de a organiza summitul au ajuns într-un impas, potrivit publicaţiei americane.

The Wall Street Journal a relatat că Trump a insistat pe lângă consilierii săi să organizeze o întrevedere cu Kim, cu care s-a întâlnit ultima dată personal în 2019.

Potrivit analiștilor, apropierea Coreei de Nord de Rusia și China face ca reluarea negocierilor cu Washingtonul să fie mai puțin interesantă pentru aceasta, în special în ceea ce privește arma nucleară pe care Phenianul refuză să o abandoneze.