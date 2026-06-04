Ce fel de taxe susține Iranul că va cere în Strâmtoarea Ormuz, invocând „progrese considerabile” în discuțiile cu SUA

Iranul susține că va încerca să impună taxe de serviciu, nu de tranzit, pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru transporturile globale de energie și nu numai.

Teheranul „nu caută să colecteze taxe de trecere, taxe de tranzit sau plăți pentru drepturi de tranzit”, a declarat viceministrul iranian al afacerilor externe, Kazem Gharibabadi, într-un interviu acordat publicației iraniene semi-oficiale Mehr, citat de CNN.

În schimb, spune oficialul, Teheranul va solicita compensații pentru servicii prestate alături de Oman, inclusiv pentru asistență la navigație, căutare și salvare, servicii de securitate și siguranță, precum și servicii de curățare a mediului în caz de poluare.

Calea navigabilă „se află în întregime în apele teritoriale ale Iranului și Omanului”, a adăugat el, spunând că aceste guverne au suveranitate asupra strâmtorii „în conformitate cu dreptul internațional și dreptul mării”.

Kazem Gharibabadi susține că aranjamentele vor fi făcute în confirmitate cu dreptul internațional, dar a recunoscut că „nu vor fi 100% satisfăcătoare pentru unele țări”.

„Progrese considerabile” în discuțiile cu SUA

Viceministrul iranian al afacerilor externe susține că s-au făcut „progrese considerabile” în ceea ce privește proiectul de text al unei propuneri de pace cu SUA, dar a refuzat să prezinte un calendar pentru potențialul acord.

„Chiar nu vă pot oferi un calendar în acest moment (…). Vom finaliza un text care să fie capabil să ne servească și să ne protejeze interesele noastre”, a mai declarat el.

Deși părțile au ajuns la un acord inițial de încetare a focului în 8 aprilie, Statele Unite au lovit din nou Iranul în ultimele zile. Teheranul a răspuns cu atacuri asupra Kuweitului, un alt aliat al Washingtonului.

Miercuri, Camera Reprezentanților din Statele Unite a adoptat o rezoluție care restricționează capacitatea executivului american de a iniția noi acțiuni militare în Orientul Mijlociu fără aprobarea Congresului.