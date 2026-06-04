Lovitură pentru Trump în Congres: Puterile sale de război în Iran, limitate din nou prin vot

Camera Reprezentanților a adoptat miercuri o rezoluție care restricționează capacitatea executivului de a iniția noi acțiuni militare în Orientul Mijlociu fără aprobarea Congresului, potrivit BBC.

Votul, cu 215 voturi pentru și 208 împotrivă, a trecut după ce patru republicani s-au alăturat democraților într-o manifestare publică de dezaprobare față de războiul care a început în februarie.

Aceasta este a patra încercare a Camerei de a limita puterile de război ale lui Donald Trump, despre care criticii spun că nu are aprobarea Congresului.

Rezoluția Camerei Reprezentanților mai are nevoie de aprobarea Senatului american, controlat de republicani. Chiar dacă ar fi aprobată în Senat, este puțin probabil ca măsura să limiteze pe deplin acțiunile militare împotriva Iranului.

Revenim cu detalii.