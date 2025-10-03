Ce firmă-surpriză a cheltuit cei mai mulți bani în România cu publicitatea la televizor. „Următoarea din clasament are cu 40% mai puțin”

Două jurnaliste HotNews au mers în Polonia ca să documenteze amenințările rusești și felul în care românii și polonezii întâmpină riscuri asemănătoare.

Dublă ca populație față de România și mai mult decât dublă ca PIB, Polonia nu e imună în fața noilor tactici rusești. Recenta apariție a dronelor în spațiile naționale ale țărilor NATO testează nu doar sistemele de apărare, ci și felul în care opinia publică are sau nu încredere în propriul guvern. Aici unde am ajuns, în estul extrem al Poloniei, aproape de granița cu Ucraina, am regăsit lucruri prezente și la noi: temeri în fața atacurilor, supărare față de autorități, dezinformare abundentă și o piață extrem de concurențială care creează probleme reale, de zi cu zi, ale agricultorilor.

Anumite aspecte ale asemănărilor România – Polonia sunt frapante, chiar dacă diferența economică este mare. În România, Polonia are o forță deseori necunoscută. Un singur exemplu. Nu Coca Cola, nu OMV Petrom, nu Dacia Renault, nu Dedeman, ci o firmă poloneză, Zdrovit, axată în special pe suplimente alimentare, este compania cu cel mai mare buget de publicitate cheltuit pe televiziunile din România în 2024.

Sute de firme, mari și medii, cheltuiesc anual 400 de milioane de euro pe publicitatea TV din România, conform studiului Media Fact Book, realizat de agenția Initiative Media. Dintre aceste firme, arată datele consultate de HotNews din piața de publicitate, polonezii de la Zdrovit sunt lideri absoluți la investițiile în publicitatea TV. Următoarea companie e la 40% din buget în spatele polonezilor. Reportajul integral din Polonia poate fi citit aici.