Ce i-a spus Ilie Bolojan președintelui Dan la discuțiile de la Cotroceni. Soluțiile pe care le-a avansat PNL

Președintele PNL Ilie Bolojan a relatat, într-o emisiune la B1 TV, care sunt variantele de soluționare a crizei politice pe care le-a prezentat președintelui Nicușor Dan, în cadrul întâlnirii pe care acesta a avut-o cu liderii partidelor din fosta coaliție de guvernământ.

În primul rând, Ilie Bolojan a reiterat refuzul ferm al liberalilor de a mai reveni într-o coaliție cu social-democrații.

PNL nu mai are încredere

„Primul element pe baza căreuia se poate face o coaliție este încrederea. Or, noi am constat că ne-am pierdut încrederea în PSD pentru că am semnat un protocol de coaliție, un program de guvernare pe care PSD nu le-a respectat”, a spus Bolojan.

În al doilea rând, premierul interimar a menționat că sunt diferențe majore de opinie între PNL și PSD în ce privește modul în care pot fi rezolvate problemele țării, precum reducerea cheltuielilor de stat, privilegiile care trebuie curmate, reforma companiilor de stat sunt diferențe majore.

„Cea mai mare prostie este să faci o coaliție forțată, care nu livrează, care nu rezolvă problemele cetățenilor”, crede liberalul.

„Al treilea motiv ține de realitatea noastră politică este că am avut în 2024 și 2025 un vot antisistem puternic pentru că am adunat toate partidele într-o coaliție, iar votul oamenilor dezamăgiți s-a dus către un singur partid. Dacă facem același lucru, alimentăm acest vot antisistem și pentru 2028”, a continuat Bolojan.

Soluțiile propuse președintelui

În aceste condiții, PNL a susținut că există două variante mari. Prima este ca PSD și AUR să constituie viitoare coaliție, dovedind deja la moțiunea de cenzură că pot colabora.

Cealaltă variantă este reprezentată doar de guverne minoritare. „Fie unul de centru-dreapta, care face ce trebuie pentru România, după care să vină un guvern de centru-stânga, dar cu elementele vitale susținute și de opoziție. Cred că este o formulă viabilă pe care o putem încerca”, a precizat Ilie Bolojan.

El a explicat refuzul partidului său de a accepta ca mai întâi PSD să facă prima dată guvernul prin lipsa de încredere, Bolojan invocând inclusiv amenințarea de astăzi a lui Sorin Grindeanu potrivit căruia PSD nu va vota în orice condiții proiectele de lege necesare reformelor din PNRR.

„Nu poți să șantajezi practic absorbția de fonduri de o nerealizare politică pe care ai avut-o, de un calcul politic ce s-a dovedit greșit”, a apreciat Ilie Bolojan.