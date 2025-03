Ce i-ar fi transmis Elena Lasconi lui Donald Trump după ce SUA a renunțat la ridicarea vizelor pentru români: „I-aș fi spus foarte clar. Nu e nimeni interesat”

Președinta USR, Elena Lasconi, candidată la alegerile prezidențiale, a declarat duminică, la Focșani, că suspendarea implementării programului Visa Waiver pentru România nu este o decizie îndreptată împotriva țării noastre, ci face parte dintr-o revizuire generală a politicii de migrație a Statelor Unite, notează Agerpres.

Ea a susținut că premierul Marcel Ciolacu a făcut promisiuni premature anul trecut, în campania electorală, privind eliminarea vizelor pentru români.

„Eu nu mă apuc acum să-l critic pe domnul Hurezeanu doar așa, pentru că vrea Ciolacu. Eu l-aș critica pe Ciolacu, care anul trecut, în campania electorală, a spus că, gata, e rezolvat cazul cu vizele. S-a rezolvat, gata, nu mai mergem în Statele Unite cu viză. Eu am fost mai circumspectă. În momentul în care am văzut cum stau lucrurile și cine a câștigat alegerile Statele Unite, am zis să-mi reînnoiesc viza, (…) că încă nu e 100% sigur că noi o să circulăm fără viză. Și iată că am avut dreptate, cum am avut de mai multe ori. (…) Greșeala este a lui Ciolacu, din punctul meu de vedere. Părerea mea este că Statele Unite nu are nimic cu România. Doar că Donald Trump a făcut niște promisiuni în campania electorală. (…) Deci ei ce fac? Revizuiesc câteva zeci de state, zeci, printre care este și România. (…) El revizuiește aceste intrări în Statele Unite pentru că au o problemă cu migrația. Dar nu e cazul României”, a afirmat Elena Lasconi.

„Românii care au fost interesați să emigreze în Statele Unite au făcut-o înainte de Revoluție”

Lidera USR a explicat că administrația Trump reevaluează regimul de vize pentru mai multe țări, dar că România nu ar trebui să fie afectată, deoarece românii nu sunt interesați să emigreze în SUA, ci doar să călătorească în scop turistic.

„În calitate de președinte eu l-aș fi sunat și i-aș fi spus foarte clar: românii care au fost interesați să emigreze în Statele Unite au făcut-o înainte de Revoluție. După Revoluție, românii care s-au dus în Statele Unite au lăsat bani în Statele Unite. S-au dus în vacanțe, s-au dus să-și vadă poate prieteni. Nu e nimeni interesat să meargă și să muncească în Statele Unite sau să locuiască în Statele Unite, pentru că avem de ales între 26 de state din Uniunea Europeană, unde suntem și mai aproape, ajungem mai repede acasă.

Românii știți că sunt cu inima alături de casă, vor să vină de Paște, vor să vină de Crăciun aici, nu vor să se ducă în Statele Unite. Mai mult decât atât, cei care ajung în Statele Unite ajung pe calea aerului și acolo controalele sunt la sânge. (…) Adică românii nu sunt interesați să se ducă în State să locuiască acolo, sunt interesați să meargă în vacanță, să vadă cum e la New York, să meargă să facă cumpărături, adică să lase bani acolo, pentru că acolo, știți foarte bine, de două ori pe an se fac niște reduceri substanțiale și oamenii se duc să-și facă cumpărături. Sunt mulți care sunt la un nivel mediu și-și permit să facă lucrul acesta. Acum nu-și mai permit, pentru că eu am primit o grămadă de scrisori de la familii care câștigă în jur de 18.000 de lei pe lună și nu-și mai permit nici măcar să-și cumpere mâncarea de bună”, a spus Lasconi.

Lasconi critică lipsa de curaj a oficialilor români

În ceea ce privește schimbarea ministrului de Externe și politica externă a României, Lasconi a criticat lipsa de curaj a oficialilor români, menționând că este nevoie de un ministru de Externe care să acționeze ferm.

„Domnul Hurezeanu a făcut mai multe derapaje, nu este primul, a făcut mai multe greșeli. (…) Eu cred că nu din cauza asta, dar ar trebui schimbat, pentru că mie mi se pare că avem nevoie de un ministru de Externe curajos. Avem nevoie, acum mai mult ca niciodată, de politicieni curajoși. Probabil că ei or să meargă pe burtă și or să spună ok, rămâne Hurezeanu, să nu ne destabilizăm, că mai există puțin timp până la alegerile prezidențiale, și că o să mai ia un emisar. Și am înțeles că e în discuții Burduja să meargă la Statele Unite. Nu știu, stilul ăsta de a face politică cu shaorma cu de toate, ca să fie bine ca să nu fie rău, pe mine mă dezamăgește pe zi ce trece. Și tocmai de aceea sunt astăzi aici și continui să lupt”, a susținut Elena Lasconi.

Președinta USR s-a aflat duminică, în Vrancea, unde s-a întâlnit cu locuitorii din mai multe localități și a susținut o conferință de presă.