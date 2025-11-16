Ce îi răspunde Nicușor Dan lui Traian Băsescu, care îi cere „o formulă de reunificare și conciliere a națiunii”

Traian Băsescu, în Parlament, pe 26 mai, la ceremonia de depunere a jurământului în funcția de președinte de către Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Adriana Neagoe

Președintele Nicușor Dan i-a răspuns duminică fostului șef al statului Traian Băsescu care a cerut găsirea unei formule de reunificare a națiunii, după ce a spus că românii sunt „dispersați” și „se dușmănesc unii pe alții”. „Numai președintele poate să o facă”, a precizat Traian Băsescu.

„Are dreptate președintele Băsescu în chestiunea asta”, a spus Nicușor Dan la România TV.

Traian Băsescu: „Suntem o națiune dispersată. Numai președintele poate da startul reunificării”

Traian Băsescu afirmase cu o zi înainte, la același post de televiziune, că românii sunt „dispersați” și „se dușmănesc unii pe alții”. Fostul președinte a cerut găsirea unei formule de reunificare a națiunii.

„Este un proces pe care l-am sesizat si în mandatul meu și e nerezolvat. Noi suntem o națiune disperasată. Noi nu mai putem fi un bloc, un monolit. Noi, românii, nu. Noi, românii, suntem împrăștiați. Ne dușmănim. Am făcut din partide instrumentele cu care să luptăm unii împotriva celorlalti. Trebuie să găsim o formulă de reunificare și conciliere a națiunii. Numai președintele poate să o facă, să dea startul aceste mișcări”, a declarat fostul președinte Traian Băsescu.

Nicușor Dan: „E nevoie de dialog real și de timp. Tensiunile nu dispar în două luni”

Președintele a criticat faptul că dezbaterea publică este adesea redusă la acuzații reciproce, fără a analiza cauzele reale ale problemelor.

„Lucrul cel mai simplu este să ai o opinie, să spui că magistrații sau politicienii nu fac nimic, de partea cealaltă să spui că mă atacă, politicienii sunt ăia care nu fac nimic, e mai greu însă să cobori să vezi mecanismele. Dacă vorbim de exemplu de eliberările care au fost dispuse săptămâna asta, de corupți. Când a fost decizia CCr-ului. Când cobori și te uiți la tehnicalități, e mai greu. Mulți politicieni nu coboară niciodată și se rezumă la un ping pong de declarații. Ca să rezolvi, trebuie să cobori în adâncime și tocmai de aceea e nevoie de puțin timp și să aduci oamenii la o discuție”, a declarat șeful statului.

Liderul de la Cotroceni a subliniat că tensiunile acumulate nu pot dispărea rapid și că este nevoie de discuții reale pe marile teme și că statul trebuie să își recapete credibilitatea în ochii cetățenilor.

„Atâta timp cât tensiunea asta s-a acumulat nu poți să te aștepți ca ea să dispară în două luni, patru luni. Trebuie ca pe marile probleme să avem un dialog real. Trebuie să recâștigăm încrederea oamenilor că statul funcționează pentru ei, și vedem că în multe zone ale lui nu funcționează pentru cetățeni, funcționează pentru anumite grupuri de interese. Nu mă aștept ca lucrul acesta să se întâmple foarte repede, dar trebuie ca oamenii să recâștige o încredere într-o justiție socială. Că nu poți să păcălești societatea fără să pățești nimic. Sunt convins că în timp vom reuși să convingem oamenii că sunt și oameni la nivelul administrației centrale și locale care lucrează pentru ei”, a mai spus Nicușor Dan.