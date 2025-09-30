Ce impact va avea arma redutabilă așteptată de Kiev din SUA, care a stârnit alarmă în Rusia. Zelenski a amenințat că liderii de la Kremlin vor fi nevoiți să-și caute buncăre

O rachetă Tomahawk, lansată de pe un distrugător australian. FOTO: Handout / AFP / Profimedia

Pentru Ucraina, au explicat experții, rachetele nu au rolul de a câștiga teren pe linia frontului, ci de a paraliza capacitatea Rusiei de a susține lupta din spatele frontului, scriu Kyiv Post și Reuters.

O linie roșie impusă de SUA în privința echipamentului militar livrat Ucrainei pare să se destrame. Administrația Trump ia în calcul transferul rachetelor de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune către aliații europeni, care ar urma apoi să le ofere Kievului.

Măsura, confirmată a fi în curs de analiză de către vicepreședintele JD Vance în weekend, reprezintă o schimbare radicală de politică, oferind Ucrainei capacitatea de a lovi adânc în teritoriul rus – inclusiv la Moscova – ceea ce administrațiile anterioare considerau că reprezintă un pas inacceptabil spre escaladare.

Posibila livrare a acestor rachete a declanșat alarma la Kremlin și o dezbatere aprinsă în rândul analiștilor din domeniul apărării cu privire la impactul real al acestora pe câmpul de luptă.

Decizia SUA de a lua în calcul cererea Kievului privind rachetele Tomahawk marchează o schimbare bruscă a poziției președintelui american, care a căutat mult timp să distanțeze țara sa de implicarea directă în război.

Această mișcare urmează unei schimbări recente în retorica lui Trump, care săptămâna trecută a numit Rusia „un tigru de hârtie” și a sugerat că Ucraina este capabilă să câștige, inclusiv să-și recupereze întreg teritoriul de după 1991 și de dinainte de 2014.

Capacitățile Tomahawk

Tomahawk Land Attack este o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune, lansată de obicei de pe mare, dar și terestru.

Poate lovi ținte de la o distanță de 1.600 de kilometri, chiar și în spațiul aerian puternic apărat. Racheta are o lungime de șase metri și cântărește aproximativ 1.510 de kilograme.

Costul mediu al unei rachete este de 1,3 milioane de dolari.

Armatele SUA și ale aliaților au testat de mai multe ori rachetele Tomahawk într-un mediu operațional, inclusiv atunci când marinele SUA și ale Regatului Unit au țintit bazele rebelilor Houthi din Yemen, recent.

Rolul rachetei în Ucraina

George Barros, șef al echipei de informații geospațiale și analist la Institutul pentru Studiul Războiului, un think-tank american, a subliniat importanța acestei arme pentru publicația Kyiv Post. „Ucraina are o necesitate operațională de a lovi în spatele fonrtului”, a spus el.

Barros a subliniat că, deși Ucraina dispune de unele vehicule cu rază lungă de acțiune, acestea „nu au adesea capacitatea necesară de încărcare”.

Tomahawk-urile, însă, sunt capabile să transporte încărcături grele pe distanțe mai mari, un factor crucial pentru distrugerea țintelor specializate și fortificate.

„Tomahawk-urile nu vor fi o soluție miraculoasă. Dar sistemul oferă capacități operaționale de care ucrainenii vor avea nevoie pentru a slăbi logistica rusă”, a spus Barros.

Analistul militar susține că rachetele ar forța comandanții ruși să retragă și mai mult în zone mai sigure echipamentele de aprovizionare sensibile, „degradând în cele din urmă logistica rusă pe linia frontului și imediat în spatele frontului”.

Colby Badhwar, analist de securitate în cadrul grupului de cercetare Tochnyi, a întărit implicațiile strategice, afirmând că relevanța armei nu oferă „niciun impact tactic sau operațional pe linia frontului, ci implicații strategice pentru apărarea aeriană rusă”.

Raza de acțiune a rachetelor Tomahawk permite Ucrainei „să amenințe un număr mare de ținte strategice rusești într-un mod în care un sistem aerian fără pilot nu poate, din cauza dimensiunii limitate a ogivelor”.

În declarația acordată Kyiv Post, Badhwar a subliniat importanța schimbării de politică în sine, afirmând că faptul că cererea „nu este respinsă din start reprezintă o schimbare clară față de politicile administrației (americane) anterioare”.

Întrebările Kremlinului

Răspunsul Kremlinului a fost rapid.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al liderului rus Vladimir Putin, a încercat să minimizeze impactul armei, afirmând că „nu există arme magice, fie că este vorba de Tomahawk sau de alte rachete” și că „acestea nu vor putea schimba dinamica” pe frontul de luptă.

În același timp, Rusia a avertizat asupra faptului că acest pas reprezintă o escaladare.

Nu este clar cum sau prin ce țări ar putea fi furnizate rachetele Tomahawk. Volodimir Zelenski a cerut Washingtonului să vândă rachetele țărilor europene care le-ar trimite apoi în Ucraina.

Pentru Kremlin, riscurile de escaladare ale implicării SUA în lansarea unor astfel de rachete adânc în Rusia sunt clare.

„Întrebarea este următoarea: cine poate lansa aceste rachete? Numai ucrainenii le pot lansa sau trebuie să o facă soldații americani?”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

„Cine stabilește țintele acestor rachete? Partea americană sau ucrainenii înșiși?”, a adăugat Peskov, spunând că este necesară „o analiză foarte aprofundată”.

Putin a avertizat anterior că Rusia își rezervă dreptul de a lovi instalațiile militare din țările care permit Ucrainei să utilizeze rachetele lor pentru a lovi Rusia.

Andrei Kartapolov, șeful comisiei de apărare a parlamentului rus, a declarat pentru agenția de știri Mayak că orice specialiști militari americani care au ajutat Ucraina să lanseze rachete Tomahawk împotriva Rusiei vor deveni ținte pentru Moscova.