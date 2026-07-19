Ce încasări a avut „Odiseea” în numai două zile de la lansarea în cinematografe. Producătorii și-au scos deja banii investiți

„Odiseea”, adaptarea cinematografică a epopeii homerice, a încasat 264.100.000 dolari din vânzările de bilete, 124.500.000 dolari fiind obținuți în Statele Unite și Canada, a anunțat Universal Pictures, informează Reuters.

În filmul regizat de Christopher Nolan joacă în rolul lui Ulise actorul Matt Damon și este prezentată călătoria către casă a eroului după încheierea războiului troian. Este primul film realizat de Nolan după „Oppenheimer” (2023), care a obținut mai multe premii Oscar, printre care pentru regie și cel mai bun film.

„Odiseea” a avut costuri de producție de 250.000.000 dolari și a primit un rating al publicului de 97% pe site-ul specializat Rotten Tomatoes. Încasările reprezintă cel mai bun debut mondial al unui film realizat de către Nolan și al treilea în SUA și Canada, unde vânzările de bilete au fost mai bune pentru „The Dark Knight” și „The Dark Knight Rises”

Biletele pentru „Odiseea” au fost puse în vânzare încă de anul trecut în unele cinematografe IMAX. Cererea a fost atât de mare încât peste 50 de cinematografe din America de Nord au programat spectacole și pe durata nopții.

Doi ani și jumătate au trecut de când Universal Studios a anunțat în decembrie 2024 că Nolan va realiza „o epopee mitică de acţiune filmată în întreaga lume folosind noua tehnologie de film IMAX”. Și tot atunci am aflat că „filmul aduce saga fundamentală a lui Homer pe ecranele de film”.

Anunțul de atunci a venit la finalul unui an în care cariera britanicului Nolan, autorul unor filme precum „Memento”, „The Prestige”, „Inception”, „Interstellar” sau „Dunkirk”, a fost în sfârșit încununată cu Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor datorită lungmetrajului său „Oppenheimer” despre „părintele” bombei atomice.