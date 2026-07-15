Matt Damon numește lucrul pe care nu îl va mai face niciodată pentru un film: „M-am bucurat că am făcut asta mai devreme în viață”

Matt Damon a adoptat mentalitatea unui războinic pentru a se pregăti pentru filmul „Odiseea” ce urmează să apară în curând, însă spune că există un lucru pe care nu mai este dispus să îl facă din nou pentru un lungmetraj, chiar dacă l-a ajutat să obțină roluri în prima parte a carierei, relatează revista People.

În „Odiseea”, primul film al lui Christopher Nolan după ce regizorul a fost premiat cu Oscar în 2024 pentru „Oppenheimer”, Damon îl joacă pe regele Odiseu, mai cunoscut în română ca Ulise.

La fel ca în poemul epic al lui Homer, personajul este lovit de furtuni pe mare, vânat de un ciclop și aruncat într-o pădure plină de uriași însetați de sânge.

Pentru a da timpul înapoi în pregătirea filmărilor, Damon a dezvăluit anterior că a slăbit până la greutatea de 76 de kilograme – cea pe care o avea în liceu.

„Nu am făcut această schimbare într-un mod nesănătos”, a declarat acum actorul în vârstă de 55 de ani într-un nou interviu pentru revista People.

„Cred că, dacă aș fi făcut opusul și m-aș fi îngrășat, ar fi fost periculos și nu este ceva ce voi mai face vreodată. M-am bucurat că am făcut asta mai devreme în viață”, a subliniat Damon.

Printre altele, el s-a îngrășat cu 14 kilograme pentru lungmetrajul „The Informant” din 2009, „mâncând ca nebunul și bând bere neagră”, după cum a povestit chiar el într-un interviu acordat pentru Entertainment Weekly la momentul respectiv. „Între mese, pe platou, mâncam un meniu No. 1 de la McDonald’s și apoi mai adăugam Doritos peste. Era raiul absolut”, a povestit actorul american.

Matt Damon într-o secvență din filmul „The Informant” (2009), FOTO: All Film Archive, Warner Bros / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Damon spune că și-a schimbat „întregul stil de viață” pentru a se pregăti pentru filmul „Odiseea”

Pentru a-l interpreta pe Ulise, un personaj chinuit și complex care călătorește timp de 20 de ani pentru a se întoarce la soția sa (jucată de Anne Hathaway) și la fiul său Telemah (Tom Holland), Damon a renunțat la gluten, „printre altele”, după cum spune chiar el.

„A fost vorba mai degrabă despre a ajunge într-o formă fizică excepțională, iar asta înseamnă în esență să îți schimbi alimentația, practic întregul stil de viață”, adaugă Damon. „Trebuie să fii foarte, foarte atent la tot ceea ce introduci în organism”, a mai spus el.

Damon spune că și-a găsit inspirația în efortul zilnic depus de întreaga echipă a filmului „Odiseea”, care a fost turnat în Islanda, Scoția, Grecia, Italia și Maroc.

„Acest film a fost, de departe, cel mai greu și mai solicitant proiect din care am făcut vreodată parte”, a subliniat Matt Damon, reiterând comentarii anterioare ale sale în acest sens. El a adăugat că toți cei implicați „și-au împins limitele la maximum și au încercat să depășească ceea ce credeau că este posibil”.

Filmul „Odiseea”, pentru care Christopher Nolan a primit cel mai mare buget al său de până acum, de 250 de milioane de dolari, apare în cinematografe vineri, 17 iulie.