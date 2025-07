Ce înseamnă abordarea multidisciplinară în stomatologie și cum funcționează Protocolul Dr. Leahu. „Noi tratăm în primul rând omul și apoi boala. Suntem medicii pacientului, nu medicii bolii”

Bacteriile din cavitatea bucală care provoacă gingivită și mai apoi parodontoză pot să ajungă mai departe în sânge, crescând riscul apariției bolilor de inimă și al infecțiilor. Afecțiunile respiratorii precum pneumonia, boala pulmonară obstructivă, astmul au și acestea legătură cu sănătatea dentară. Și exemplele pot continua. Conceptul de abordare multidisciplinară în stomatologie pleacă de la premiza că medicii dentiști nu acordă atenție doar dinților, ci iau în considerare întreaga sănătate a omului care vine la stomatolog. „Iar pentru asta avem nevoie de o echipă multidisciplinară și de un sistem integrat în jurul pacientului”, explică dr. Ionuț Leahu, medic stomatolog cu competență în Implantologie Orală la Regina Maria Dental Clinics.

Această abordare inovatoare este implementată astăzi în rețeaua Regina Maria Dental Clinics, unde medicina dentară este strâns integrată cu cea generală printr-un sistem digital unificat și protocoale medicale interclinice.

Sistemul integrat de care vorbește specialistul înseamnă, în primul rând, că fiecare pacient are un cont unic digital care permite accesul la întregul istoric medical al acestuia. „Dacă pacientul urmează un tratament la stomatolog, la medicul cardiolog, la diabetolog sau la un medic de oricare altă specialitate, toate aceste informații medicale, rapoarte, analize de laborator se varsă în acest cont unic digital la care medicii au acces. Noi am mers însă și mai departe la Regina Maria în sensul în care am pus la punct un program pe care l-am numit Regina Maria One Health – sănătate integrată – care presupune ca medici de multiple specializări să se întâlnească și să discute în jurul pacientului, nu neapărat în jurul patologiei pacientului. Adică, pornind de la premiza că noi tratăm, în primul rând, omul și apoi boala și că suntem medicii pacientului, nu medicii bolii”, a completat dr. Ionuț Leahu, medic stomatolog, fondatorul clinicilor stomatologice care sunt acum parte a Rețelei de Sănătate Regina Maria.

Tot acest efort s-a tradus și printr-o muncă de cercetare exhaustivă a literaturii de specialitate din ultimele două decenii pentru a vedea ce interacțiuni există între patologiile din sfera sănătății orale și diverse afecțiuni. „Cel mai simplu exemplu ar fi interacțiunea bolii parodontale cu sistemul cardiovascular, cu creierul, cu sistemul reproductiv”, a exemplificat medicul stomatolog.

Protocoale medicale pentru patologiile mai frecvente

Studierea literaturii de specialitate a fost completată, mai spune dr. Leahu, de discuții cu medici cu foarte mare experiență constituită timp de decenii pentru a centraliza informații referitoare la cazuistica întâlnită, la care s-a adăugat și experiența proprie a echipelor medicale din clinicile stomatologice Regina Maria. „Și din această analiză și muncă împreună au început să curgă niște rezultate chiar palpabile. Din acest an, avem protocoale medicale scrise în jurul patologiilor mai frecvente pe care le vedem la pacienții pe care îi tratăm”, a subliniat dr. Ionuț Leahu.

Pentru că, mai spune specialistul, ca medic stomatolog, a întâlnit mulți pacienți care au ajus să fie discriminați în cabinetul dentistului: „De exemplu, sarcina – care, în mod normal, este o bucurie în viața unei femei. Ei bine, foarte multe gravide nu primesc tratamentul stomatologic de care au nevoie pe motiv că s-ar putea să interacționeze cu sarcina. Și acesta este momentul în care trebuie să faci apel la știință, în care te duci și discuți cu medici ginecologi care au condus sute de sarcini și de nașteri, poate mii ca să ajungi la niște concluzii care sunt chiar pe înțelesul pacientului. Concluzia la care am ajuns noi este că gravidei nu trebuie să-i fie frică de stomatolog, dar nici stomatologului să nu-i fie frică de gravidă”.

Alți pacienți sunt discriminați pe caz de boală. De exemplu, cei cu boli rare, genetice, boli grave. Pacienți care au trecut prin cancer și care au multiple tratamente adiționale și de care unii medici stomatologi se feresc motivând că tratamentul contra bolii interferează cu cel stomatologic. „Acești oameni au nevoie de o abordare multidisciplinară nu doar ca să supraviețuiască, ci ca să poată trăi cu adevărat. Pentru că a trăi nu înseamnă doar să urmezi un tratament pentru o boală cronică, înseamnă să îți exprimi emoțiile, să ai o viață socială, să interacționezi cu ceilalți, să mănânci, să mesteci. Iar masticația este o funcție esențială pentru orice ființă umană. Tocmai de aceea, tratamentele stomatologice avansate devin o necesitate. Pentru a putea oferi acest tip de îngrijire, a fost nevoie să ne formăm suplimentar, să construim protocoale medicale dedicate sănătății integrate și să dezvoltăm programe speciale de pregătire, pe care le-am numit abordarea multidisciplinară în stomatologie.” a mai explicat dr. Leahu.

„Am pacienți care au picioare amputate și sunt refuzați la tratament stomatologic”

În acest an, a subliniat medicul stomatolog, focusul profesional este pus pe legătura dintre stomatologie și bolile cardiovasculare: „Uitându-mă la statistica din 2023 a deceselor prevenibile, publicată de Ministerul Sănătății, cam 60% din aceste pierderi umane, care ar fi putut fi evitate prin medicina modernă, sunt din sfera cardiovasculară. Deci, aici vorbim de ce întâmplă cu vasele de sânge, ce întâmplă cu inima și aici avem un focus în acest an. Medicii stomatologi din rețea au primit o pregătire suplimentară în această direcție. Sigur că noi, ca medici stomatologi, învățăm în timpul facultății despre absolut toate patologiile, dar nu atât de aprofundat și atât de specific cum am construit noi acest protocol și acest program de pregătire pentru medicii stomatologi”, a punctat dr. Leahu.

Alte două specializări care au beneficiat de protocoale și pregătire suplimentară au fost cele din sfera endocrinologică și cea metabolică. „Trebuie menționat clar diabetul. Această boală are, uneori, consecințe devastatoare nu doar în ceea ce privește sănătatea orală. Am pacienți care au picioare amputate și sunt refuzați la tratament stomatologic pentru că sunt greu de deplasat și au multiple alte probleme de sănătate. Sunt pacienți pe care noi avem capacitatea să-i rezolvăm”, a dat asigurări medicul.

Și nu în ultimul rând este vorba despre patologiile din sfera oncologică. Recent, rețeaua a inaugurat Hub-ul oncologic Pallady Regina Maria, un centru de excelență unde există și o clinică stomatologică în care pacientul să poată fi tratat imediat multidisciplinar. „Pentru că este important de înțeles că, da, trebuie să faci chimioterapie, radioterapie, dar avem cel puțin o săptămână la dispoziție în care putem să ajutăm pacientul să scape în primul rând de infecțiile dentare. Și dacă sunt pacienți care au abilitatea de a mesteca, să ne ocupăm să punem dinții, astfel încât ei să poată să înceapă tratamentul oncologic, dar în același timp să aibă și o viață echilibrată. Și știm bine că, dacă nu te poți alimenta, consecințele sunt devastatoare”, a mai spus medicul.

În concluzie, nevoia de abordare multidisciplinară în stomatologie este foarte mare în România, dar nu doar la noi. În SUA, de exemplu, a adaugat dr. Leahu, o analiză exhaustivă care a pus în evidență discrepanțe privitoare la sănătatea orală și interacțiunile multiple care există între sănătatea orală și cea a întregului corp a fost făcută încă de acum două decenii dar abia acum clincile de peste Ocean au început să colaboreze mai bine interdisciplinar și cu medicii din sfera medicinei generale, astfel încât să obțină genul acesta de rezultate.

Parcursul pacientului și avantajele abordării multidisciplinare

Dr. Ionuț Leahu a explicat ce înseamnă pentru un pacient de la Regina Maria această abordare multidisciplinară: „Avem două situații. Fie pacientul vine mai întâi la medicul stomatolog și atunci este rolul meu ca medic stomatolog să fac prevenție, să fac screening-ul pentru cele mai comune afecțiuni, cardiovasculare, metabolice, cum am menționat deja, și să-i fac recomandări. Întreb pacientul când și-a făcut ultima dată analizele medicale și dacă le are mă uit pe ele, iar dacă nu, îi recomand un set predefinit, pentru a putea identifica principalele probleme de sănătate care pot să apară. Pacientul este apoi contactat de colegii din rețea și merge la un centru de recoltare. Analizele ajung apoi în contul lui medical și noi putem să evaluăm și să trimitem apoi mai departe, prin sistemul electronic, către specializarea de care are nevoie pacientul. După ce este diagnosticat și intră pe tratamentul pentru diabet, de exemplu, el continuă și tratamentul stomatologic”.

A doua situație este cea în care pacientul ajunge la medicul lui cardiolog, de exemplu, cel care îi ține afecțiunea sub control și care face acest lucru de 10 ani, să spunem, a exemplificat specialistul: „Și pentru că medicul cardiolog știe că există în rețea și această unitate de elită din sfera de sănătate orală care înțelege și partea lui de specialitate medicală, îl direcționează și către stomatolog. Pacientul ajunge la noi deja diagnosticat pe sănătatea generală, noi știm întregul istoric medical și atunci ne putem focusa pe diagnosticele din sfera stomatologică, astfel încât să-i facem toate intervențiile necesare ca să-l ajutăm să își recapete și sănătatea orală”.

În rest, la stomatolog suntem cu toții pacienți de la primul dinte, a completat dr. Leahu: „Nu vreau să spun că a avea dinți e o boală cronică, dar a avea dinți presupune să primești această grijă adaptată vârstei și condițiilor tale de sănătate pe tot parcursul vieții. Noi avem această responsabilitate uriașă ca medici stomatologi, ca, în momentul în care preluăm un pacient, să ne punem tot timpul problema «ok, pacientul meu are acum 25 de ani. Când pacientul meu va avea 70 de ani, cine îl va îngriji?» Iar răspunsul meu personal, ca specialist, la această întrebare a fost să construiesc cea mai mare rețea de clinici de stomatologie din România, să creez un sistem bazat pe învățare continuă și pentru că pacienții noștri vor avea nevoie de îngrijire continuă cel puțin 60-70 de ani. Și e clar că nu poți să lucrezi ca medic stomatolog 60-70 de ani”.

Cât contează tehnologiile moderne

În acest demers, tehnologiile moderne existente la Regina Maria, au un rol important: „Contul digital unic al pacientului este cuplat cu o aplicație de mobil care are la bază un sistem extrem de sofisticat de baze de date și de securitate cibernetică. Asta este, aș putea spune, o tehnologie chiar unică în România și din perspectiva interconectării. Pentru că toate sistemele, fie că mergi la laborator sau la orice spital din Regina Maria, la orice policlinică, toate aceste informații curg în acest sistem unic care este în buzunarul pacientului”.

Apoi, este vorba despre tehnologiile care au în centru actul medical și care se activează în funcție de nevoia pe care o are pacientul: „Dacă vorbim de ce se întâmplă în stomatologie, ce este foarte important pentru noi este partea de diagnostic, de imagistică. De aceea, am avut grijă ca toate clinicile noastre să aibă radiologie digitală, care ne permite în doar două minute să procesăm imagini și să putem să vedem totul extrem, extrem de clar. După ce depășim partea de diagnostic și trecem în cea de tratament, avem pentru fiecare nevoie tehnologii adaptate momentului în care ne aflăm. Cea mai mare evoluție am văzut-o în zona de scanare digitală și de fabricare a coroanelor dentare sau a fațetelor. Rezoluția camerei de scanat a evoluat foarte mult și putem să vedem lucrurile cu o claritate unică. În prezent, putem să obținem niște coroane sau fațete care se adaptează perfect cu suprafața dentară și cu mușcătura pacientului”.

Tehnologiile moderne de la Regina Maria Dental Clinics au permis unui pacient care avea lucrări dentare vechi de 10 ani să beneficieze extrem de repede de o reabilitare completă a gurii, a exemplificat dr. Leahu: „S-au făcut coroane și fațete pe toți dinții, adică o gură întreagă în două zile. Cu ajutorul acestei tehnologii dinții s-au făcut pe loc, în clinică, n-a mai fost nevoie de probe, pacientul nu a mai stat fără dinți sau cu lucrări provizorii, totul a fost perfect din prima. Apoi, putem vorbi de tehnologii care adresează și funcționalitatea gurii, adică vorbim de diverse aparate de îndreptat dinții. Apropo de mușcătură, pentru că de multe ori se sare acest pas. Protocolul pe care l-am creat și care-mi poartă numele spune că fiecare pacient trebuie abordat în aceeași ordine: întâi ne concentrăm pe sănătatea generală și mai apoi pe sănătatea orală, asta însemnând să tratăm tot ce trebuie tratat la capitolul infecții, după care ne ducem în zona de funcționalitate, de mușcătură”.

Iar dacă pacientul mai are dinți naturali care nu sunt într-o poziție corectă, va trebui să poarte un dispozitiv de îndreptat dinții, care este o gutieră transparentă și foarte confortabil de purtat și care se realizează tot folosind un software. Și care are la bază milioane de cazuri procesate, astfel că ajută foarte mult la intuirea rezultatului, a punctat medicul stomatolog.

„Când vorbim de tehnologie, de multe ori vorbim de pacienți care au piedut deja din dinți și au nevoie de reconstrucție osoasă, unde, iarăși, există un protocol chirurgical unic referitor la felul în care reparăm osul și reconstruim un volum pierdut. Chiar anul acesta, în martie, am fost la cea mai mare expoziție din lume pe tehnologie în stomatologie și nu am văzut să mai existe progres în sfera asta de reconstrucție a osului și de reconstrucție a gingiei și tocmai de aceea sunt fericit că mi-am pus această problemă în urmă cu opt-nouă ani. Respectiv, cum putem să avem un protocol care să dea rezultate, indiferent de specificul pacientului. Adică să facem o tehnologie care să fie adaptată pe fiecare pacient în parte. Și, de ani, suntem cel mai mare utilizator din România de soluție cu factori de creștere pe care îi obținem de la pacient, în care recoltăm pacientului o cantitate mică de sânge și din el obținem acel factor specific pe care apoi îl combinăm cu un material special de reconstrucție osoasă”, a mai spus medicul stomatolog.

Și mai avem, a adăugat dr. Leahu, o tehnică specială de frezat în care rumegușul osos este păstrat și combinat pentru a crea un produs unic pentru fiecare pacient care i se potrivește foarte bine și care duce la vindecare perfectă. „Chiar dacă vorbim de banala plombă și aceea trebuie să respecte niște criterii și sunt niște pași prin care toți oamenii care primesc plombe în clinicile Regina Maria să beneficieze de același nivel de execuție. N-am vrut să fie o chestie de noroc, ci am vrut ca pacientul să primească tot ce putem noi să-i oferim mai bun. Și pentru asta, investiția în pregătirea medicilor, mai ales a celor tineri și deschiși către tehnicile noi, a fost un lucru foarte important pentru mine atunci când am construit echipa”, a adăugat dr. Ionuț Leahu.

Cazuri complexe unde abordarea multidisciplinară a făcut diferența

Abordarea multidisciplinară în stomatologie permite ca niciun pacient să nu fie refuzat la tratament, iar acesta este un lucru esențial la Regina Maria Dental Clinics. „Avem acum un caz al unui aparținător care are o mamă de 70-72 de ani cu diabet zaharat de tip 2, cu hipertensiune arterială și vasculită sistemică cronică și ambele picioare amputate din 2014. Și pe lângă toate aceste probleme, nu are nici dinți. Fiul s-a transformat într-un căutător de soluții medicale pentru mama lui și cred că are o experiență bogată în a discuta cu clinicile stomatologice. Acest caz îmi amintește de ce am muncit și de ce muncesc de atâția ani cu intensitate: ca să construiesc o instituție care să preia și genul acesta de pacienți”, ne-a mai explicat dr. Leahu.

Un lucru extrem de important pe care medicul și echipa lui îl au mereu în vedere este acela de a nu pune pacientul sau aparținătorul inutil pe drumuri: „Ne folosim de toate instrumentele digitale pentru a conversa cu pacientul sau cu aparținătorul și, în momentul în care vine în clinică, avem deja totul pregătit și operăm. Deci facem deja intervenția chirurgicală în care vom pune implanturi dentare și pregătim lucrările provizorii pentru a-i reda pacientei abilitatea de a mesteca. Este incredibil ce impact devastator poate să aibă lipsa dinților, mai ales în contextul unei asemenea vieți în care deja pacienta luptă pentru fiecare mișcare a ei. Faptul că ai rămas fără picioare este cu siguranță o tragedie, nu trebuie să trăiești și cu tragedia că nu ai dinți”.

Un alt caz în care abordarea multidisciplinară a făcut diferența a fost acela al unui pacient oncologic cu o tumoră de ficat plus metastaze. „Acest pacient se pregătea să înceapă chimioterapia și radioterapia. Am avut discuții cu oncologul în care ne-am pus problema cum să facem să aducem înapoi calitatea vieții, pentru acest pacient care până să primească diagnosticul oncologic strânsese și multiple probleme din sfera orală”, a mai spus dr. Leahu.

Abordarea multidisciplinară în stomatologie la Regina Maria este disponibilă în aproape 20 de clinici, ultima dintre ele fiind cea de la Arad. Pe lângă București, clinici deschise sunt, printre altele, la Timișoara, Oradea, Cluj, Turda, Sibiu, Brașov, Craiova, Ploiești, Pitești, Iași, Galați, Constanța. „Am avut grijă să fie ușor să ajungi ca pacient din oricare regiune a țării ai putea să locuiești. Să-ți fie accesibilă o clinică de-ale noastre dintr-un oraș unde să poți ajunge cu mașina într-o oră sau o oră și jumătate. Plus, că felul în care suntem conectați noi, ca echipă, permite ca toate cazurile extraordinare să ajungă inclusiv la mine personal și să-mi pot oferi expertiza colegilor, astfel încât pacientul să primească soluția corectă”, a conchis dr. Ionuț Leahu.

Articol susținut de Regina Maria Dental Clinics