Ce înseamnă pentru portofelul tău ultima decizie a lui Isărescu. Mesajele transmise printre rânduri

În familia Ionescu tocmai s-au primit fluturașii de salariu. Pe hârtie, Andrei câștigă cu 8% mai mult decât acum un an. Dar la supermarket, la pompă și pe factura de gaze, prețurile au crescut cu peste 10%. Cu alte cuvinte: deși câștigă mai mult în lei, are mai puțini bani în buzunar în termeni reali. Asta e, pe scurt, ce a confirmat miercuri BNR, printr-un comunicat de 6 pagini.

Banca Națională a păstrat dobânda neschimbată. Inflația a depășit 10%. Salariile reale scad. Țara intră într-o perioadă economică dificilă, în care două lucruri care în mod normal nu merg împreună ajung să se întâmple simultan: economia încetinește, dar inflația rămâne ridicată.

Să traducem asta în viața de zi cu zi. Dacă în mai 2025 plăteai 2.000 de lei pe lună pe mâncare, chirie, utilități și transport, acum aceleași lucruri te costă aproximativ 2.214 lei.

Coșul de cumpărături: ce s-a scumpit cel mai mult

Inflația nu lovește însă uniform. Unele categorii s-au scumpit mult mai mult decât media de 10,7%.

Rata anuală a inflației a ajuns la 10,7% , conform datelor comunicate de Institutul Național de Statistică și ar putea urca până la 11%, după cum spunea guvernatorul BNR.

Chiriile sunt în topul scumpirilor, după cele la energie.

Principalul vinovat de inflația din România e războiul din Orientul Mijlociu, care a împins în sus prețul petrolului și al gazelor naturale la nivel global, se mai arată în minuta discuțiilor de la vârful BNR.

România importă o bună parte din energia pe care o consumă, deci șocurile externe se simt direct la pompă și pe factură. La asta se adaugă eliminarea unor plafoane de preț introduse în criză și majorarea unor taxe.

Dacă ai credit: vești mixte

BNR a decis să nu modifice dobânda de referință, care rămâne la 6,50%. Pentru cei cu credite ipotecare cu dobândă variabilă – indexate la ROBOR sau IRCC – asta înseamnă că ratele nu cresc deocamdată. Dar nici nu scad. Dobânzile rămân la niveluri ridicate față de acum 3–4 ani.

Dacă ai un credit de 200.000 lei pe 25 de ani luat în 2021, când dobânzile erau în jur de 3%, rata ta lunară era atunci în jur de 950 lei. La dobânzile actuale de piață, aceeași sumă împrumutată azi te-ar costa circa 1.380 lei pe lună, adică cu 430 lei mai mult lunar, sau 5.160 lei în plus pe an.

O veste bună și una proastă

Revenirea la normal – adică inflație în jur de 2,5%, cât e ținta – e așteptată abia în 2027–2028.

Concret: nu vă așteptați ca prețurile să scadă. Ele vor crește în continuare, chiar dacă mai lent. Dacă astăzi un produs costă 110 lei, față de 100 lei acum un an, peste un an va costa probabil 116 lei – nu va reveni la 100.

Dacă ai economii: depozitele bancare oferă acum dobânzi de 5-7% pe an, mai atractive decât în orice moment din ultimii zece ani. Merită verificat ce oferă banca ta față de concurență.

Dacă ai credit variabil: verifică dacă refinanțarea pe dobândă fixă îți oferă predictibilitate mai mare, mai ales dacă BNR va începe să taie dobânzile în 2027.

Dacă planifici o achiziție mare: așteptarea nu e neapărat o strategie câștigătoare – prețurile nu vor scădea în termeni nominali, chiar dacă inflația se temperează.

Câteva mesaje clare pe care BNR le transmite printre rândurile comunicatului

„Nu tăiem dobânda, deși economia nu arată deloc bine”

Deși PIB-ul scade și consumul se prăbușește, BNR nu relaxează politica monetară. Mesajul implicit: inflația rămâne pericolul numărul unu, nu recesiunea.

„Inflația e din cauza războiului și a energiei, nu a noastră”

BNR se poziționează clar: scumpirile vin din șocuri externe – petrol, gaze, conflict în Orientul Mijlociu. Subtext: instrumentele băncii centrale au efect limitat față de astfel de șocuri.

„Faceți ordine în buget, altfel vom plăti toți”

Cel mai politic mesaj din comunicat. BNR repetă insistent că deficitul bugetar mare, deficitul de cont curent și instabilitatea politică sunt surse de risc la adresa leului, a inflației și a ratingului suveran. Este un avertisment direct către guvern.

„Stabilitatea politică nu e opțională”

Formulare neobișnuit de dură pentru o bancă centrală: BNR spune explicit că stabilitatea politică și guvernamentală contează pentru prima de risc suveran. Cu alte cuvinte – criza politică internă se traduce direct în credite mai scumpe pentru toți.

„Vom reveni la țintă, dar mai târziu decât am sperat”

Inflația reintrată în intervalul normal e acum așteptată în T3 2027, cu un trimestru întârziere față de prognoza din februarie. BNR recunoaște că lucrurile s-au înrăutățit, dar menține tonul că situația rămâne sub control.

„PNRR este plasa de siguranță”

Redresarea economică din 2027 e construită aproape exclusiv pe fonduri europene. Mesajul indirect: fără absorbție serioasă de fonduri, scenariul optimist se destramă.