Ce instrumente oferă antreprenorii tech în România pentru jurnalism și mai multă informație corectă de interes public

Nu doar jurnaliștii luptă pentru interesul public, ci într-o lume dominată de tehnologie și AI, specialiști IT și antreprenori tech se alătură efortului pentru o democrație mai consolidată folosind linii de cod, spune Ethical Media Alliance, o inițiativă a antreprenorului tech Dragoș Stanca.

„Într-un spațiu public tot mai opac, cu documente greu de găsit sau nedigitalizate, baze de date fragmentate, balast informațional, afirmații neverificate și tot mai mult conținut manipulator, accesul formal la informație nu mai este suficient”, spune sursa citată, care va fi coorganizatoare a Hack for Facts 2026, eveniment co-organizat de AmpliFY ONG și Ethical Media Alliance în cadrul How to Web, în 8 octombrie, la București.

„Este tot mai mare nevoie de instrumente care să-i ajute pe jurnaliști, pe cetățenii implicați civic, organizațiile care monitorizează instituțiile, cele care fac advocacy sau lucrează cu cetățenii în comunități să caute, să ordoneze, să compare și să înțeleagă date despre modul în care administrația publică își face (sau nu) treaba”, notează Ethical Media Alliance.

Aceasta a prezentat și 20 de instrumente și inițiative care fac o muncă importantă: transformă informația brută în contexte utile pentru cetățeni, jurnaliști și organizații civice de tip „watchdog”.