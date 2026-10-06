Ce instrumente oferă antreprenorii tech în România pentru jurnalism și mai multă informație corectă de interes public
Nu doar jurnaliștii luptă pentru interesul public, ci într-o lume dominată de tehnologie și AI, specialiști IT și antreprenori tech se alătură efortului pentru o democrație mai consolidată folosind linii de cod, spune Ethical Media Alliance, o inițiativă a antreprenorului tech Dragoș Stanca.
„Într-un spațiu public tot mai opac, cu documente greu de găsit sau nedigitalizate, baze de date fragmentate, balast informațional, afirmații neverificate și tot mai mult conținut manipulator, accesul formal la informație nu mai este suficient”, spune sursa citată, care va fi coorganizatoare a Hack for Facts 2026, eveniment co-organizat de AmpliFY ONG și Ethical Media Alliance în cadrul How to Web, în 8 octombrie, la București.
„Este tot mai mare nevoie de instrumente care să-i ajute pe jurnaliști, pe cetățenii implicați civic, organizațiile care monitorizează instituțiile, cele care fac advocacy sau lucrează cu cetățenii în comunități să caute, să ordoneze, să compare și să înțeleagă date despre modul în care administrația publică își face (sau nu) treaba”, notează Ethical Media Alliance.
Aceasta a prezentat și 20 de instrumente și inițiative care fac o muncă importantă: transformă informația brută în contexte utile pentru cetățeni, jurnaliști și organizații civice de tip „watchdog”.
- Acestea sunt:
- A făcut?, o platformă de verificare a investițiilor publice la nivel local
- BaniPartide.ro, o bază de date despre finanțarea partidelor și a campaniilor electorale din România
- București.help este o platformă civică pentru sesizarea problemelor urbane din București și Ilfov
- Ce cumpără primăria, un explorator al achizițiilor făcute de administrațiile locale din România
- Companii de Stat, o platformă de analiză a întreprinderilor deținute integral sau parțial de statul român și de autoritățile locale
- În.deobște este un prototip demonstrativ despre felul în care ar putea arăta servicii publice digitale interoperabile
- Didi365 este o platformă de analiză a conținutului potențial manipulator, aflată în dezvoltare și în fază de listă de așteptare
- e-Rădăuți este o aplicație mobilă care adună într-o singură interfață informația publică locală dispersată între site-ul primăriei, Facebook și presa locală
- EuropeScope transformă voturile nominale din Parlamentul European și deciziile publice ale Consiliului UE în informații explorabileâ
- Harta Firmelor este un agregator care așază firmele din România pe hartă până la nivel de adresă și le conectează la profiluri economice.
- iGov.ro este o platformă civică modulară pentru transparență guvernamentală și responsabilizare democratică
- Magistrala/ Interoperabilitate.ro este un observator civic al infrastructurii digitale a statului.
- MONARH DEF este un start-up românesc dedicat educației cognitive și combaterii dezinformării digitale
- Monitor SAFE urmărește participarea României la instrumentul european Security Action for Europe, programul de împrumuturi pentru investiții în apărare.
- Monitorul.ai este o arhivă publică și independentă a dezbaterilor Parlamentului României
- SICAP.ai este un motor de căutare și vizualizare pentru achizițiile publice din România, construit pe datele SEAP/e-licitatie.ro
- Sondaje România este un agregator independent și nepartizan al sondajelor electorale publicate în România
- Transparenta.eu este o platformă de analiză și monitorizare a datelor publice, de la bugetele locale și naționale la legislație și justiție
- Vocea Cartierului Tău transformă sesizările despre probleme locale în dosare publice de monitorizare
- WatchDog Oltenia este un grup cetățenesc pentru monitorizare civică și transparență în regiunea Olteniei