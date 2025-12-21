Ce l-a întrebat Merkel pe Iohannis despre Trump – martor la întâlnire

Fostul ministru de Externe Emil Hurezeanu a relatat, la Digi24, un episod de la o întrevedere dintre Klaus Iohannis și Angela Merkel, în care fostul președinte al României a fost întrebat de cancelarul german despre întrevedere pe care Iohannis o avusese recent cu Donald Trump.

Episodul menționat de Hurezeanu a avut loc pe vremea când acesta era ambasadorul României la Berlin. Diplomatul susține că opiniile lui Klaus Iohannis erau respectate în Europa, astfel că Angela Merkel i-a cerut opinia despre Donald Triump, care devenise recent președinte al Statelor Unite.

„O figură marcantă precum a domnului Iohannis în UE… De părerile lui se ținea cont. Eu am asistat la tratativele fostului președinte în Germania. A fost primul din Europa care l-a viztat în 2017 pe Trump. Țin minte cum Merkel, curioasă l-a întrebat: Cum e Trump? Era curioasă, liderii germani nu știau cum era, se cam fereau, îi ținea și Trump la distanță”, a povestit Emil Hurezeanu.

Iohannis, „un președinte foarte convingător” pe plan extern

Referindu-se la discuțiile bilaterale româno-germane din perioada în care Iohannis era președinte, fostul ministru de Externe spune că acesta avea o prezență convingătoare.

„Am asistat la un președinte foarte informat, foarte convingător, cu o prezență foarte bună. Regretam că nu este la fel de prezent și convingător în intervențiile interne, pe piața internă, unde a fost destul de disparent”, a spus Emil Hurezeanu.

În schimb, acesta are dubii că Iohannis și-ar fi dorit cu adevărat să devină secretar general al NATO, cu toate că și-a anunțat candidatura pentru acest post.

„Nu știm cât și-a dorit cu adevărat funcția (…) Când vrei să fii secretarul general al NATO, nu apelezi prin Ministerul de Externe și consilierii tăi prezidențiali la ambasadele României ca să intermedieze această dorință și să o transforme în realitate”, a mai spus Emil Hurezeanu.

În februarie 2024, România a notificat oficial aliații din NATO că președintele Klaus Iohannis candidează pentru postul de secretar general al organizației.

Klaus Iohannis a anunțat oficial pe 12 martie că își asumă o candidatură la funcția de secretar general al NATO din partea României, deși anterior țări puternice precum Statele Unite, Marea Britanie, Germania și Franța își anunțaseră sprijinul pentru Mark Rutte care a reușit, de altfel, să obțină desemnarea în funcție