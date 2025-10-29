Ce le-a scris Amazon angajaților pe care i-a dat afară în noul val de concedieri, cel mai mare din istoria companiei

Amazon a început să trimită notificări angajaților vizați de planul său de a reduce 14.000 de posturi corporative ca parte a celui mai mare val de concedieri din istoria companiei fondate de Jeff Bezos, arată mesaje interne consultate de Business Insider.

Un astfel de email de înștiințare, trimis de directoarea de resurse umane a Amazon, Beth Galetti, și postat pe canalul intern de Slack al companiei, indică faptul că angajații concediați vor primi salariul integral și beneficiile aferente pentru următoarele 90 de zile.

Nu este clar dacă acest email a fost trimis angajaților Amazon de la toate nivelurile companiei, însă mesajul menționează că salariații vor primi o plată compensatorie suplimentară perioadei plătite de 90 de zile în care nu vor munci.

Galetti a anunțat concedierile marți, la o zi după ce informații despre plan au fost scurse în presa americană. Ea a spus că, deși compania are rezultate bune pe fondul exuberanței mai largi de pe bursa americană, reducerile au fost decise pentru a sprijini viziunea directorului general al Amazon, Andy Jassy, de a conduce compania „ca pe cel mai mare startup din lume”.

Emailul trimis de Amazon angajaților concediați:

„Am câteva vești importante, dar dificile, de împărtășit cu voi. După o analiză atentă a organizației noastre, a priorităților și a domeniilor asupra cărora trebuie să ne concentrăm de acum înainte, am luat decizia dificilă, dar necesară, de a elimina anumite posturi în cadrul Amazon. Din nefericire, postul dumneavoastră este printre cele eliminate, iar raporturile de muncă se vor încheia după o perioadă de tranziție fără activitate.

Nu am luat aceste decizii cu ușurință și ne angajăm să vă sprijinim pe parcursul acestei tranziții, care va include o perioadă fără activitate, dar cu salariu și beneficii integrale (acolo unde se aplică), o ofertă de pachet compensatoriu, beneficii tranzitorii conform legislației din țara dumneavoastră, precum și acces la mai multe programe de formare profesională și sprijin extern pentru plasarea în câmpul muncii.

Probabil că aveți întrebări, iar noi suntem aici pentru a vă răspunde. În curând veți primi o invitație la o întâlnire prin Chime, pentru o discuție cu un lider și/sau un reprezentant HR din echipa dumneavoastră, în care vor fi explicate detaliile tranziției și modalitățile prin care vă putem sprijini. Deși această întâlnire este opțională, vă încurajăm să participați online, deoarece reprezintă o oportunitate de a primi răspunsuri personalizate. Accesul dumneavoastră cu legitimația a fost restricționat, astfel că, dacă vă aflați într-un birou Amazon, echipa de securitate vă poate ajuta să părăsiți clădirea. În afara acestei discuții, puteți consulta oricând informații suplimentare și întrebări frecvente (FAQ) în secțiunea MyHR.

Începând din acest moment, nu mai sunteți obligați să prestați muncă în numele Amazon și veți primi salariul integral și beneficiile aferente (acolo unde se aplică) pentru următoarele 90 de zile. Pe durata acestei perioade de tranziție, veți continua să aveți acces la e-mailul intern, Chime și aplicația A to Z de pe dispozitivul personal, iar principala noastră modalitate de comunicare cu dumneavoastră va fi prin email”, notează emailul semnat de Beth Galetti, care este și unul dintre vicepreședinții executivi ai Amazon, pe lângă funcția de directoare de resurse umane.

Emailul le oferă apoi mai multe detalii angajaților despre cum pot afla informații suplimentare despre situația lor prin aplicațiile interne ale companiei, inclusiv despre „resursele de sprijin, beneficii, plată, modalitățile de a vă recupera bunurile personale din spațiul de lucru și instrucțiuni privind returnarea echipamentelor puse la dispoziție de Amazon”.