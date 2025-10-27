Amazon, cel mai mare site de cumpărături online, vrea să dea afară zeci de mii de angajați. Concedierile încep rapid

Amazon, cel mai mare magazin online de cumpărături din lume raportat la cota de piață, intenționează să disponibilizeze până la 30.000 de angajați începând de marți, în contextul în care compania încearcă să reducă cheltuielile și să compenseze angajările excesive din perioada de vârf a pandemiei, susțin trei persoane familiarizate cu acest subiect, potrivit agenției de presă Reuters.

Cifra reprezintă un procent mic din totalul de 1,55 milioane de angajați ai Amazon, dar aproape 10% din cei aproximativ 350.000 de angajați corporativi ai companiei. Aceasta ar reprezenta cea mai mare reducere de locuri de muncă la Amazon de la eliminarea a aproximativ 27.000 de posturi începând cu sfârșitul anului 2022.

Un purtător de cuvânt al Amazon a refuzat să comenteze.

Amazon a redus un număr mai mic de locuri de muncă în ultimii doi ani în mai multe divizii, inclusiv dispozitive, comunicații, podcasting și altele. Reducerile care încep săptămâna aceasta pot afecta o serie de divizii din cadrul Amazon, inclusiv cea de resurse umane, cunoscută sub numele de People Experience and Technology, dar cele de servicii și operațiuni, au spus persoanele respective.

Managerii echipelor afectate au fost rugați să urmeze luni un curs de formare privind modul de comunicare cu personalul după notificările care vor începe să fie trimise prin e-mail marți dimineață, au precizat sursele citate de Reuters.

CEO-ul Amazon, Andy Jassy, ​​întreprinde o inițiativă pentru a reduce ceea ce a descris ca un exces de birocrație în cadrul companiei, inclusiv prin reducerea numărului de manageri. El a instalat o linie anonimă pentru reclamații pentru identificarea ineficiențelor, care a generat aproximativ 1.500 de răspunsuri și peste 450 de modificări ale proceselor, a declarat el la începutul acestui an.

Jassy a spus în iunie că utilizarea sporită a instrumentelor de inteligență artificială (AI) ar duce probabil la noi reduceri de locuri de muncă, în special prin automatizarea sarcinilor repetitive și de rutină.

Amploarea completă a acestei runde de reduceri de joburi nu a fost imediat clară. Persoanele familiarizate cu situația au mai spus că numărul s-ar putea schimba în timp, pe măsură ce prioritățile financiare ale Amazon se schimbă. Revista Fortune a relatat anterior că divizia de resurse umane ar putea fi vizată de o reducere de aproximativ 15%.

Acțiunile Amazon au crescut cu 1,2%, prețul unei acțiuni ajungând la 226,80 dolari, luni după-amiază. Compania intenționează să raporteze joi câștigurile din trimestrul al treilea.