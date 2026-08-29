Ce m-a surprins la Nicușor Dan mai mult decât apărarea lui Pahonțu

Prin natura meseriei de ziarist, am intrat în contact, de-a lungul timpului, cu persoane care au fost parte a sistemului de forță, de dinainte de 1989 și de acum. Toți aveau același discurs. L-am auzit de la Chișinău și am tresărit.

Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană.

Alegerea lui Nicușor Dan a echivalat pentru mulți dintre susținătorii săi cu momentul despărțirii României de trecut. Cu o formare academică solidă, venit din societatea civilă și cunoscut pentru tenacitatea sa de a lupta cu statul, Nicușor Dan deținea toate datele.

Într-un an de zile, prin alegerile pe care le-a făcut, actualul președinte a reușit să se distanțeze de cei care l-au susținut. Declarațiile sale făcute în apărarea actualului șef al SPP, Lucian Pahonțu, nu sunt decât un alt semn al rupturii de aceștia, dacă nu chiar definitive.

Însă încercarea de muta în registrul banalului anchete de presă care au documentat prezența lui Pahonțu în trupele Securității trimise în dispozitivele de reprimare a manifestațiilor din 21 Decembrie 1989 și 13 iunie 1990 arată mai mult decât atât. O victorie a sistemului care a supraviețuit după decembrie 1989 și ai cărui exponenți rămân în poziții cheie, din care pot influența deciziile, indiferent de cine este ales să exercite puterea.

Ce au dezvăluit Snoop și Recorder și ce a văzut președintele

Recorder a documentat și a prezentat faptele așa cum ele au reieșit din mărturiile consemnate declarațiile date de Lucian Pahonțu însuși și de colegi ai săi. Acestea îl plasează în seara de 21 decembrie 1989 în zona baricadei de la Universitate, ca parte a dispozitivului UM 0305, adică al trupelor de Securitate.

Despre acestea președintele Nicușor Dan spune că nu reprezintă nimic: „Am citit un titlu care m-a îngrijorat, am citit un articol și n-am găsit nimic care să justifice titlul. Asta e analiza mea în momentul acesta”

Snoop a dezvăluit că Lucian Pahonțu nu a depus de 18 ani declarația pe proprie răspundere privind colaborarea cu securitatea, pe care legea o prevede. Declarația lui Pahonțu nu a ajuns nici astăzi la CNSAS, potrivit unui răspuns din luna august, pentru Snoop, al președintelui instituției, Constantin Buchet.

Nicușor Dan a spus însă că generalul a fost verificat acum 21 de ani, de către Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAT), care ar fi pus întrebări și la CNSAS. În răspunsurile adresate Snoop, CNSAS nu a menționat vreo verificare la cererea CSAT.

O frapantă asemănare de discurs

Ce m-a surprins mai mult decât apărarea lui Pahonțu, este felul în care aceasta a fost executată. Prin natura meseriei, am intrat în contact, de-a lungul timpului, cu indivizi care într-un moment sau altul au fost parte a sistemului de forță, de dinainte de 1989 și de acum.

Toți aveau același discurs: faptul că s-au aflat într-un loc și au executat o misiune nu le atrage responsabilitatea, nici măcar morală, indiferent de consecințele acesteia.

Mi s-a părut frapantă asemănarea acestui discurs cu ceea ce a spus joi noapte Nicușor Dan în apărarea lui Lucian Pahonțu. Mi-a sunat la fel, ca ceva învățat, dar și ca ceva rostit natural.

N-am observat la președintele Dan nici momentele de reflecție, nici ezitările oamenești care au devenit marca sa publică. La Chișinău, Dan a demonstrat într-o argumentație în trei puncte că faptul că actualul șef al SPP a fost în dispozitivul trupelor de securitate la Baricadă în noaptea în care au fost omorâți zeci de oameni, nu înseamnă că are vreo legătură cu represiune.

Privind retrospectiv, nu este prima dată când Nicușor Dan o face. Atunci când era criticat insistent despre controversatele numiri din Justiție, președintele a avut o izbucnire similară în apărarea alegerilor sale: „am de 100 de ori mai multe informații decât dvs.”.

Vă va încăleca sistemul?

Nicușor Dan a fost întrebat, într-un interviu la Digi 24 din campania electorală, dacă nu îi este teamă că îl va încăleca sistemul.

„Ce să vă spun? Și înainte de a prelua mandatul la Primăria Capitalei toată lumea paria că voi fi mâncat de sistem. Iată că am supraviețuit. Nu am o garanție, nu pot să spun că voi izbândi, dar voi face tot ce ține de mine”.

După un an si ceva de mandat, cert este că președintele Nicușor Dan a supraviețuit politic. Cât privește Sistemul, cazul Pahonțu este doar o ultimă ocazie în care putea să intervină în logica promisiunii sale de reformă.

A ratat-o.

Faptul că la 36 de ani de la Revoluție, în funcții cheie ale statului sunt tot persoane care au avut legătură cu sistemul represiv din perioada comunistă, spune mult despre oamenii politici din România. Dacă sunt și președinți cu atât mai mult.