Ce mai lipsește pentru reamenajarea Parcul Kiseleff, unul dintre cele mai vechi parcuri din centrul Bucureștiului, azi monument istoric

Existența parcului Kiseleff este strâns legată de momentul în care a fost tăiată Șoseaua Kiseleff, arteră de promenadă făcută la inițiativa generalului rus Pavel Kiseleff, în timpul administrației militare rusești. Era anul 1832.

Proiectul inițial a fost realizat de arhitectul peisagist austriac Wilhelm Mayer, același care și-a pus amprenta și asupra Grădicii Cișmigiu, transformând treptat zona de pădure într-un spațiu verde structurat.

Parcul a devenit rapid locul preferat de plimbare al elitei bucureștene – faimosul loc numit „la Șosea”.

Astăzi, Parcul Kiseleff este clasat ca monument istoric, un regim juridic strict care limitează major intervențiile; Primăria Sectorului 1 vși Ordinul Arhitecților București vor lansa curând un concurs de de soluții pentru reamenajare. Studiile sunt gata, dar lipsește ceva.

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