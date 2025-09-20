Ce modele noi va lansa Dacia până în 2029 și cum se explică transformarea mărcii în ultimii cinci ani

Dacia s-a schimbat în ultimii ani, are o imagine nouă, are și modele de peste 30.000 de euro și vinde tot mai multe mașini hibride. Marca româno-franceză va lansa noi mașini electrice, va aduce în showroom-uri și modele de mari dimensiuni, iar multe dintre aceste progrese i se datorează lui Denis Le Vot, cel care a condus compania aproape cinci ani, scrie publicația franceză de profil L’Argus.

Vânzări cu 25% mai mari și o „foaie de parcurs” bine gândită

Denis Le Vot a condus Dacia din ianuarie 2021 până la final de august 2025, iar în acest timp a reușit o transformare totală a mărcii care vinde și mașini hibride, are și modele de peste 30.000 de euro și va lansa alte modele electrice. „Foaia de parcurs” stabilită de el a dat rezultate bune, scrie L’Argus.

Din 1 septembrie, la conducerea Dacia a fost numită în premieră o femeie, Katrin Adt, care a ocupat în trecut funcții importante la Mercedes-Benz și Smart, astfel că știe piața germană, de la care Dacia are mari așteptări.

Denis Le Vot, director general Dacia intre 2021 si 2025 (sursa foto ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia)

În 2020, Dacia a vândut 520.000 de mașini în lume, iar anul trecut a ajuns la 676.000. A crescut mult ponderea vânzărilor către clienții persoane fizice, iar Sandero a fost anul trecut cel mai vândut model auto din Europa, poziție care era de obicei ocupată de Volkswagen Golf.

Publicația L’Argus scrie că, încă de la început, Le Vot a spus că Dacia va „urca în gamă” spre mașini mai mari, de segmentul C, unde profitabilitatea este superioară și unde există și cerere, așa cum au dovedit primele luni de vânzare pentru Bigster, cel mai mare și scump model Dacia de până acum.

Dacia Bigster (foto Vlad Barza)

Le Vot declarase în interviuri că 80% dintre clienții Bigster vin de la alte mărci, ceea ce este foarte bine..

Pentru a „ataca” segmentul C fără costuri enorme de dezvoltare, Le Vot a insistat încă din 2021 ca toate modelele să fie construite pe o singură platformă, denumită CMF-B, și a avut susținerea unor înalți oficiali ai Renault pentru ideea unei arhitecturi deja existente, folosită pentru Clio V, lansat în 2019.

Dezvoltarea unei platforme dedicate pentru Dacia ar fi durat mult și ar fi costat enorm. Doar micul Spring electric (fabricat în China) nu este construit pe această platformă.

„Dacia va rămâne Dacia”

Dacia a schimbat și sigla în 2022, renunțând la faimosul „desfăcător de conserve” și adoptând o nouă identitate vizuală, mult mai modernă. Duster 3 a fost primul model veritabil al „erei Le Vot”, iar marca a devenit cunoscută și în segmentul hibride, fiind foarte mare ponderea clienților care au ales motorul hibrid când și-au comandat Bigster și Jogger în ultimele luni.

Le Vot a spus în multe interviuri că „Dacia va rămâne Dacia” și că marca vrea să ofere maximă valoare clienților, pentru prețul plătit.

Francezii scriu faptul că noua șefă, Katrin Adt, care l-a înlocuit pe Denis Le Vot din 1 septembrie, preia o marcă aflată în plină formă, una care a reușit transformarea în cei cinci ani din „era Le Vot”.

Ce va lansa Dacia până în 2029

Înainte de a părăsi marca, Denis Le Vot a validat planul de produse până în 2029, plan care va începe cu versiunile restilizate de Logan, Sandero și Jogger ce vor fi prezentate până la sfârșitul lui 2025. În 2026 va fi lansat break-ul C-Neo, iar în toamna lui 2026 ar trebui să fie lansată mica mașină electrică de oraș care va fi produsă în Europa si ar trebui să coste de la 18.000 de euro, scriu jurnaliști de la publicația L’Argus.

Katrin Adt, noua sefa Dacia (foto Dacia)

În 2027 ar trebui lansat un nou SUV mic din segmentul B (un fel de Stepway 2.0), iar în 2028 va ieși pe piață noua generație Sandero. Aceste două modele vor avea și versiuni full-electrice.

C-Neo este un proiect special compus din două modele: o berlină ce va fi lansată doar în anumite piețe europene și un break cu aspect de crossover care va fi lansat la mijloc de 2026 și va fi poziționat peste Jogger în gama Dacia.

Le Vot spune că acest break este util în piață, fiindcă „umple un gol” în oferta actuală, gol lăsat de constructorii care tind să abandoneze acest tip de vehicul sau aleg să îl lanseze doar în versiuni 100% electrice. Modelul break C-Neo va prelua multe elemente de la Bigster (inclusiv motorizările hibride).

Obiectivul Dacia este să ajungă să aibă vânzări anuale totale de un milion de mașini în 2023, după ce anul trecut totalul a fost de 676.000.