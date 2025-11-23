Ce modificări propun europenii la planul SUA pentru încheierea războiului din Ucraina

Premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz sunt prezenți la summitul G20 din Africa de Sud. Credit foto: Michael Kappeler, Pool/dts Nachrichtenagentur / imago stock&people / Profimedia

Europenii au prezentat o versiune modificată a planului de pace elaborat de SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, care respinge dintre propunerile privind concesiile teritoriale și limitele pentru forțele armate ale Kievului, potrivit unui document consultat duminică de agenția Reuters.

Documentul, pregătit pentru discuțiile ce se desfășoară la Geneva asupra acestui plan de pace, propune ca efectivele militare ale Ucrainei să fie limitate la 800.000 de soldați „pe timp de pace”, în loc de limita maximă generală de 600.000 propusă de planul SUA.

De asemenea, se menționează că „negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la linia de contact”, în loc să se stabilească în prealabil că anumite zone ar trebui recunoscute ca „de facto rusești”, așa cum sugerează planul american.

Contra-propunerea a fost redactată de așa-numitele puteri europene E3 – Marea Britanie, Franța și Germania, după cum a precizat pentru Reuters o sursă familiarizată cu documentul.

Documentul are la bază planul în 28 de puncte al SUA, dar trece prin fiecare dintre acestea cu sugestii de eliminări sau modificări.

De exemplu, documentul respinge propunerea Statelor Unite privind utilizarea activelor rusești înghețate în Occident, în principal în Uniunea Europeană.

„Ucraina va fi complet reconstruită și compensată financiar, inclusiv prin intermediul activelor suverane rusești, care vor rămâne înghețate până când Rusia va compensa daunele cauzate Ucrainei”, se arată în documentul europenilor.

Acesta propune de asemenea ca Ucraina să primească o garanție de securitate din partea Statelor Unite similară cu clauza Articolului 5 din Tratatul NATO.

***

Planul de pace în 28 de puncte elaborat de Administrația lui Donald Trump, care face obiectivul discuţiilor de duminică de la Geneva, prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (formată din provinciile Doneţk şi Luhansk) şi să-şi reducă forţele armate. În plus, Ucrainei i se va cere să renunţe la obiectivul aderării la NATO şi să-şi limiteze mărimea armatei sale la 600.000 de militari.

În schimb, Rusia ar urma să restituie Kievului părţi din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson, ar accepta ca Ucraina să primească garanţii de securitate de la SUA şi să adere la Uniunea Europeană, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.