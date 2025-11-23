Primele informații despre discuțiile SUA-Ucraina-Europa de la Geneva / Două semnale pozitive de la Zelenski și liderul delegației ucrainene

Delegațiile trimise de SUA, Europa și Ucraina s-au adunat duminică la Geneva pentru a discuta proiectul planului de încheiere a războiului propus de americani după ce Kievul și aliații săi și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce au considerat a fi concesii majore față de țara agresoare, Rusia.

Un oficial american a declarat pentru Reuters, sub rezerva anonimatului, că înaintea reuniunii din Elveția au avut loc și discuții pozitive și constructive între oficialii americani și ucraineni.

Acesta a spus că duminică dimineață au avut loc întâlniri de coordonare înainte ca discuțiile să înceapă efectiv la Geneva, pe străzile căreia au fost văzute mai multe convoaie de mașini diplomatice.

Sursa Reuters a adăugat că va fi o zi întreagă de discuții în diferite formate între oficialii americani și ucraineni.

Zelenski: „Este bine că diplomația a fost relansată”

Șeful delegației ucrainene trimise de Zelenski, Andrii Iermak, a spus că „am avut prima întâlnire cu consilierii pentru securitate națională ai liderilor Regatului Unit, Franței și Germaniei: Jonathan Powell, Emmanuel Bonne și Günther Sauter”.

„Următoarea întâlnire este cu delegația SUA. Suntem într-o dispoziție foarte constructivă. În ansamblu, pentru astăzi este planificată o serie de întâlniri în diverse formate. Continuăm să colaborăm pentru a obține o pace durabilă și justă pentru Ucraina”, a adăugat șeful de cabinet al lui Zelenski într-o postare pe X.

Președintele ucrainean a transmis și el pe rețeaua de socializare că întâlnirile sunt în desfășurare în Elveția, subliniind că „este bine că diplomația a fost relansată și că discuțiile pot fi constructive”

„Echipele ucrainene și americane, precum și echipele partenerilor noștri europeni, sunt în strânsă legătură și sper că vor obține rezultate. Vărsarea de sânge trebuie oprită și trebuie să ne asigurăm că războiul nu va izbucni din nou. Aștept rezultatele discuțiilor de astăzi și sper că toți participanții vor fi constructivi. Cu toții avem nevoie de un rezultat pozitiv”, a mai spus Zelenski.

„Sperăm la un acord avantajos pentru Ucraina”

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și secretarul de stat Marco Rubio au sosit duminică pentru discuțiile privind oprirea invaziei rusești.

„Sperăm să punem la punct ultimele detalii… pentru a redacta un acord avantajos pentru ei (Ucraina)”, a declarat un reprezentant american.

„Nu se va conveni nimic până când cei doi președinți nu se vor întâlni”, a spus acesta, referindu-se la Trump și Zelenski.

Trump a lăsat loc de negociere pe planul său

Vineri, președintele american Donald Trump a declarat că Volodimir Zelenski are termen până joi să aprobe planul în 28 de puncte, care solicită Ucrainei să cedeze teritorii, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la ambițiile de a adera la NATO.

Pentru mulți ucraineni, inclusiv soldații care luptă pe front, astfel de condiții ar echivala cu capitularea după aproape patru ani de lupte în cel mai sângeros conflict din Europa de după al Doilea Război Mondial.

De la anunțarea planului, a existat o confuzie considerabilă cu privire la cine a fost implicat în elaborarea acestuia. Aliații europeni au declarat că nu au fost consultați.

Înainte de plecarea lui Rubio la Geneva, Trump a declarat că propunerea sa actuală pentru încetarea războiului nu este oferta sa finală.

Sunt implicate și marile puteri europene

Secretarul Armatei SUA, Daniel Driscoll,este și el la Geneva pentru negocieri, în timp ce delegația Ucrainei, una cu mulți înați oficiali din armată și serviciile secrete, este condusă de șeful biroului lui Zelenski, Andrii Iermak.

Consilieri de securitate națională din alianța E3 formată din Franța, Marea Britanie și Germania au venit și ei, plus oficiali. Uniunea Europeană. Italia a trimis, de asemenea, un oficial.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat că va discuta cu Zelenski mai târziu duminică despre planul de pace.

Liderii europeni și alți lideri occidentali au declarat sâmbătă că planul de pace al SUA, care susține cererile cheie ale Rusiei, constituie o bază pentru discuțiile privind încheierea războiului, dar că este nevoie de „eforturi suplimentare”, întrucât aceștia caută o înțelegere mai bună pentru Kiev înainte de termenul limită de joi.

O sursă din cadrul guvernului german a declarat că un proiect european de plan de pace, bazat pe propunerea SUA, a fost trimis Ucrainei și administrației americane.

Planul american pentru Ucraina are nevoie de „lucru suplimentar”, au afirmat sâmbătă, într-o declarație comună, 11 lideri, majoritatea europeni, după o reuniune care a avut loc în marja summitului G20, desfășurat în Africa de Sud.

„O alegere foarte dificilă”

Planul de pace în Ucraina cu 28 de puncte conceput de SUA, în colaborare cu Rusia, obligă Kievul să renunțe la teritorii pe care le controlează încă în estul țării, să limiteze dimensiunea armatei sale și să accepte că nu va adera niciodată la NATO, potrivit unui proiect obținut de Axios și verificat de un oficial ucrainean, un oficial american și o sursă familiarizată cu propunerea.

Vineri, într-un mesaj grav către ucraineni, Zelenski a spus că țara „se confruntă cu o alegere foarte dificilă. Este unul dintre cele mai grele momente din istoria noastră”. Semnalul liderului de la Kiev a venit în timp ce Ucraina este presată de administrația lui Donald Trump să accepte planul de pace negociat de Statele Unite cu Rusia.

Trump a confirmat apoi că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare: „Va trebui să-i placă”.

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că a primit planul de pace propus de Trump, amenințând Ucraina și susținînd că aceasta și aliații săi europeni „încă se amăgesc”.